Attaque terroriste à Smara : le Polisario envoie trois roquettes sur la ville.

Le Front Polisario a lancé trois roquettes sur la ville d’Es-Smara ce mardi 5 mai 2026. Malgré l’absence de victimes, cette attaque terroriste dans le Sahara marocain vise à déstabiliser la région après une séquence diplomatique américaine majeure.

La ville d’Es-Smara, au cœur du Sahara marocain, a été la cible d’une agression lâche cet après-midi. Trois roquettes, tirées par les milices du Polisario depuis l’est du mur de défense, se sont abattues aux abords de la prison locale vers 17h. Si les projectiles ont fini leur course en dehors des zones résidentielles, évitant ainsi un drame humain, l’acte confirme la persistance de la menace terroriste alimentée par l’Algérie contre la souveraineté du Royaume.

Cette nouvelle attaque réveille le souvenir douloureux de l’agression d’octobre 2023. À l’époque, le Polisario avait déjà utilisé des missiles contre des quartiers civils de Smara, causant la mort du jeune Hamza Jeaifri. Le recours systématique à des roquettes contre des cibles non-militaires illustre la dérive terroriste d’un mouvement aux abois, qui cherche par le sang à compenser ses échecs diplomatiques successifs.

Le moment choisi pour cette frappe est hautement stratégique. Les tirs interviennent alors que le numéro deux de la diplomatie américaine vient de conclure une visite importante dans la région. En visant le Sahara marocain à l’arme lourde, le Polisario et son parrain algérien tentent de saboter les efforts de paix et d’entraver la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara.

L’enquête technique est en cours pour identifier précisément le type de roquettes utilisées, mais l’origine des tirs ne fait aucun doute. Cette énième provocation renforce la détermination de Rabat à protéger ses citoyens et son territoire, tout en dénonçant devant la communauté internationale le caractère criminel des activités des milices de Tindouf.