L’UE condamne les frappes iraniennes dans le Golfe et appelle à la désescalade

« L’Union européenne condamne fermement » ces attaques ayant visé « nos partenaires stratégiques dans le Golfe », a déclaré le porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Ces attaques constituent une « violation flagrante du droit international », a ajouté le porte-parole, appelant Téhéran à « cesser immédiatement » ces opérations et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays de la région.

Soulignant que « la sécurité en Europe et dans le Golfe est interdépendante », il a relevé que l’UE poursuivra son engagement avec ses partenaires dans la région afin de contribuer à la désescalade et à la stabilité.

« Nous sommes prêts à contribuer à tous les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions et à parvenir à une solution durable pour mettre fin aux hostilités, empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et mettre un terme à ses activités déstabilisatrices », a-t-il conclu.

Plusieurs pays du Golfe sont la cible d’attaques perpétrées par des drones et des missiles iraniens visant des sites et des installations civiles et ce, depuis le début en février dernier du confit au Moyen Orient.