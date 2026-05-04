Détroit d’Ormuz : L’escorte des navires par la marine américaine pourrait alléger la pression sur les prix du pétrole, selon le Trésor américain

Scott Bessent, le Secrétaire américain au Trésor, a affirmé lundi que l’opération d’escorte des navires par la marine américaine dans le détroit d’Ormuz pourrait contribuer à réduire les tensions sur les prix du pétrole.

“Un pétrolier transporte environ deux millions de barils. Nous estimons qu’entre 150 et 200 pétroliers pourraient quitter le Golfe une fois le trafic rétabli,” a déclaré M. Bessent lors d’une interview sur Fox News. Il a ajouté : “Je suis convaincu que le marché sera bien approvisionné.”

Des navires militaires américains ont été déployés dans le Golfe pour assurer la sécurité des navires commerciaux. Le président Donald Trump a annoncé dimanche une opération visant à faciliter le passage des navires bloqués dans le Golfe depuis plus de deux mois, qualifiant cette initiative de “geste humanitaire” et de “bonne volonté” envers les marins concernés par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Le commandement américain pour la région a communiqué sur son compte X, affirmant que les forces américaines “travaillent activement à rétablir le trafic maritime commercial”. Dans un premier temps, deux navires marchands battant pavillon américain ont traversé avec succès le détroit d’Ormuz et poursuivent leur route.

M. Bessent a également mentionné que le monde fait face à un déficit de livraison de pétrole, estimé à entre huit et dix millions de barils par jour, en raison des conflits au Moyen-Orient. Il a appelé les autorités iraniennes à permettre le passage des navires, déclarant : “Pour le bien de la communauté internationale, laissez les navires passer.”

Malgré ces annonces, les prix du pétrole ont continué à grimper lundi, le baril de Brent de la mer du Nord atteignant même les 110 dollars.