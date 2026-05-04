Quand l’archive devient une arme contre l’amnésie numérique

Dans l’économie contemporaine de l’information, la rareté n’est plus le contenu. Elle est devenue la continuité. Les faits circulent à une vitesse inédite, mais leur intelligibilité se fragilise à mesure qu’ils s’accumulent. Dans ce contexte, le choix éditorial de ralentir n’est pas un repli : c’est une stratégie.

Le 27 avril 2026, Agnès Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA, a présenté le lancement du format Les témoins de l’actu sur INA Actu. L’initiative intervient quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986. Ce décalage n’est pas anodin : Tchernobyl fut à la fois une catastrophe nucléaire, une crise de l’information, une épreuve de transparence et un choc durable pour la confiance publique.

Avec ce premier épisode consacré aux coulisses de Tchernobyl, l’INA ne revisite donc pas seulement un événement historique. Elle réactive une mémoire longue au moment même où l’intelligence artificielle générative, les plateformes sociales et la production massive de contenus fragmentés fragilisent notre rapport au réel. L’INA présente d’ailleurs ce nouveau format comme une émission donnant la parole à celles et ceux qui ont vécu l’actualité au plus près. ￼

Pour Agnès Chauveau — dont j’ai eu l’honneur de suivre l’enseignement à Sciences Po Paris — l’enjeu est explicite : redonner au temps long une place dans les usages éditoriaux. Cette orientation repose sur une intuition structurante : sans mémoire organisée, l’information devient instable.

Trois déplacements stratégiques

Le premier concerne la revalorisation du format long. Contrairement à l’idée d’un public exclusivement captif du court, les usages numériques montrent une demande persistante pour des contenus explicatifs, incarnés et approfondis. Le format long ne s’oppose pas au flux : il en devient le correctif.

Le deuxième déplacement touche à la nature de l’archive. Créé en janvier 1975, l’Institut national de l’audiovisuel conserve une part essentielle de la mémoire audiovisuelle française. Depuis le Plan de sauvegarde et de numérisation lancé en 1999, ce capital n’est plus seulement patrimonial : il devient un actif cognitif. ￼

Le troisième déplacement est le plus structurant : le temps devient une valeur éditoriale. Dans un environnement dominé par la vitesse, le temps long introduit de la hiérarchie, de la contextualisation et de la responsabilité narrative. La désinformation prospère sur la coupure entre l’image et son contexte, entre le fait et sa mémoire, entre l’émotion et l’analyse.

Lecture prospective

L’émergence de l’IA générative modifie profondément l’économie de l’information. La production de contenus devient quasi illimitée, leur coût marginal diminue, et la frontière entre réel, reconstitution et simulation se brouille. Dans ce nouveau régime informationnel, la valeur ne réside plus seulement dans la production, mais dans la capacité à ancrer le sens.

Demain, les sociétés ne manqueront pas de contenus. Elles manqueront de repères fiables pour les interpréter. L’avantage ira aux institutions capables d’articuler trois fonctions : conserver, contextualiser, transmettre.

Dans cette économie du sens, la question n’est plus seulement de produire de l’information, mais de savoir qui en contrôle la mémoire : les plateformes, les algorithmes ou les institutions capables d’organiser durablement le réel.

L’initiative de l’INA s’inscrit précisément dans cette logique. Elle ne répond pas seulement à une évolution des formats. Elle anticipe une mutation plus profonde : le passage d’une économie de l’attention à une économie de la mémoire.

Le temps long n’est donc pas un luxe éditorial. Il devient une technologie de souveraineté cognitive. Une manière de résister à l’amnésie numérique, de restaurer la profondeur du réel et de redonner à l’information sa fonction première : éclairer, plutôt que simplement circuler.