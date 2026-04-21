Carburants : le gouvernement français annonce de nouvelles aides

Le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, a annoncé mardi la mise en œuvre de nouvelles mesures de soutien en réponse à l’augmentation des prix des carburants.

Initialement destinées aux pêcheurs, agriculteurs et transporteurs, ces aides s’étendent désormais aux acteurs de la construction, aux taximen et aux travailleurs modestes “grands rouleurs”, a indiqué M. Lecornu à l’issue d’une réunion ministérielle consacrée à la crise énergétique causée par le conflit au Moyen-Orient.

Les pêcheurs, qui bénéficiaient déjà d’une aide gouvernementale de 20 centimes d’euros par litre, verront cette subvention augmenter de 30 à 35 centimes d’euros par litre. Les agriculteurs, qui avaient déjà reçu une première enveloppe de 20 millions d’euros au mois d’avril, bénéficieront à partir de mai d’une aide de 15 centimes d’euros par litre.

Pour les transporteurs routiers, l’aide de 20 centimes d’euro par litre sera prolongée en mai. Le chef de l’exécutif a également mentionné qu’une “négociation spécifique” serait engagée pour les taxis et VTC, particulièrement touchés par la hausse des prix.

Concernant le secteur du BTP, M. Lecornu a annoncé la tenue de discussions entre les ministères concernés et les acteurs de la filière pour instaurer une aide d’environ 20 centimes d’euros par litre destinée aux “PME de moins de 20 salariés” les plus exposées à la hausse des prix du carburant.

De plus, le gouvernement a annoncé la création d’un “dispositif d’accompagnement” pour environ trois millions de travailleurs modestes “grands rouleurs”, tels que les aides-soignants et les accompagnants à domicile. Ces derniers pourront bénéficier d’une aide de 20 centimes d’euros par litre “en moyenne”.

Cependant, M. Lecornu a souligné qu’il fallait faire preuve de “prudence face à l’évolution des événements” et a insisté sur le fait que “l’ensemble de ces mesures seront gagées sur d’autres dépenses”, visant à “soutenir la croissance”.

Fin mars, le gouvernement avait déjà annoncé un premier plan d’aides de près de 70 millions d’euros, ciblé et limité au mois d’avril pour les professionnels les plus affectés par la hausse des prix à la pompe. De plus, 20 millions d’euros supplémentaires avaient été débloqués début avril pour couvrir les cotisations sociales des agriculteurs en difficulté. Parallèlement, 60 millions d’euros avaient été affectés pour renforcer le chèque énergie destiné aux particuliers.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a déclaré mardi que l’impact de la guerre au Moyen-Orient sur l’économie française est, “à ce stade”, estimé entre 4 et 6 milliards d’euros.