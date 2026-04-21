Le Pentagone dément un contournement du blocus naval américain par des navires iraniens

Le Pentagone a démenti, mardi, des allégations selon lesquelles vingt-six navires iraniens auraient contourné le blocus naval américain imposé aux ports iraniens. “Tout d’abord, c’est faux”, a déclaré Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, dans un message publié sur X en réponse à un sénateur démocrate qui avait commenté les conclusions de la société de données maritimes “Lloyd’s List Intelligence”.

Lundi, Lloyd’s List Intelligence avait annoncé dans un communiqué qu’“au moins 26 navires appartenant à la flotte fantôme iranienne auraient contourné le blocus américain” depuis son instauration la semaine précédente. Le Wall Street Journal a également rapporté mardi que plus d’une vingtaine de navires liés à l’Iran, transportant du pétrole et du gaz, avaient contourné le blocus américain, citant des informations de Lloyd’s List et des courtiers maritimes.

Plus tôt, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a déclaré sur X avoir empêché vingt-huit navires de quitter les ports iraniens depuis le début du blocus naval. Le département américain de la Guerre a également affirmé mardi avoir intercepté et inspecté “sans incident” un pétrolier sous sanctions, vraisemblablement lié à l’Iran, dans une zone maritime non précisée.

Face à la persistance du blocus américain de ses ports, l’Iran avait annoncé samedi qu’il reprenait “le strict contrôle” du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime, par laquelle transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.