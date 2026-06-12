Mondial 2026: Airports of Morocco innove avec une campagne inédite sur l’épopée des Lions de l’Atlas

À la veille du premier match Maroc/Brésil en Coupe du Monde 2026, Airports of Morocco a dévoilé ce vendredi son film institutionnel inédit « Let The Game Take Off ».

Cette nouvelle campagne nationale met en lumière le rôle central des aéroports du Royaume dans la mobilisation autour des grandes échéances sportives internationales.

Conçue comme une bande dessinée animée, la campagne adopte un registre créatif universel et immédiatement lisible. Sur le terrain, les Lions de l’Atlas ; dans les aéroports, les femmes et les hommes qui orchestrent chaque jour le départ des supporters vers les stades du monde : agents d’accueil, équipes d’exploitation, sécurité, maintenance et services de navigation aérienne. Deux scènes, une même équipe : celle qui porte les couleurs du Maroc.

Cette mobilisation s’appuie sur la coordination constante entre l’Office National Des Aéroports (ONDA), le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et le ministère du Transport et de la Logistique, dont l’engagement permet d’offrir aux voyageurs un parcours fluide, performant et conforme aux meilleurs standards internationaux.

Au-delà de l’événement, la campagne s’inscrit dans une logique stratégique de long terme. Elle prolonge le partenariat conclu avec la Fédération Royale Marocaine de Football, consolide la trajectoire engagée par l’ONDA pour accompagner la mobilité des sélections nationales et amorce le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2030, que le Royaume coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Le dispositif média, déployé en télévision, radio, affichage, presse et réseaux sociaux, garantit une visibilité maximale et une continuité de présence auprès du grand public.

Par cette prise de parole, Airports of Morocco affirme que les aéroports marocains ne sont pas seulement des points de passage: ils sont des plateformes de performance, des vecteurs de fierté et des leviers du rayonnement du Royaume.

Inscrite au cœur de la stratégie « Aéroports 2030 », cette campagne illustre la conviction qui guide l’Office : derrière chaque grand rendez-vous national, il y a une équipe, sur le terrain, et dans les aéroports.