Mondial 2026: le Maroc peut faire trembler le Brésil (RTL)

Les Lions de l’Atlas, qui affrontent dans la nuit de samedi à dimanche le Brésil dans la « première grosse affiche » de la Coupe du Monde 2026, sont capables de « faire trembler » la Seleçao et confirmer « les belles attentes placées en eux » après les succès réalisés par le football marocain ces dernières années, écrit samedi le site belge « RTL Info ».

Ce mondial doit être la « Coupe du Monde de la confirmation pour le Maroc, après la brillante 4ème place acquise au Qatar en 2022 » ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui a « confirmé l’émergence d’une nouvelle force sur le continent africain », souligne le média qui se demande si le Maroc peut « plomber le Brésil en Coupe du Monde ».

Il y a 4 ans, au Qatar, le Maroc avait fait « trembler la planète foot en se payant le scalp de la Belgique, l’Espagne et le Portugal, 3 favoris en puissance », rappelle RTL Info, relevant que les Lions de l’Atlas avaient « marqué l’histoire avec une 4ème place et le souvenir de grands moments de liesse de Rabat à Casablanca, en passant par Marrakech ».

Ces succès sont le fruit des efforts menés au niveau de la formation et des infrastructures, qui permettent aujourd’hui au Maroc de récolter « sur le terrain les premiers effets de sa politique ambitieuse », indique le média.

« Fort de cette régularité, l’effectif marocain se rend aux Etats-Unis avec l’envie de confirmer ces beaux résultats », constate le site, notant qu’avec sa 7ème place au ranking Fifa, le Maroc est « la première nation africaine ».

Et d’ajouter que le noyau marocain « regorge de talent ». « Avec Hakimi, il possède le meilleur latéral gauche au monde, tandis qu’au niveau offensif, la quantité s’allie à la qualité avec des éléments comme Brahim Diaz, Talbi, Ounahi ou El Khanouss », détaille RTL Info.