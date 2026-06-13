Mondial 2026: le Maroc peut faire trembler le Brésil (RTL)

A la Une
Par Atlasinfo

Les Lions de l’Atlas, qui affrontent dans la nuit de samedi à dimanche le Brésil dans la « première grosse affiche » de la Coupe du Monde 2026, sont capables de « faire trembler » la Seleçao et confirmer « les belles attentes placées en eux » après les succès réalisés par le football marocain ces dernières années, écrit samedi le site belge « RTL Info ».

Ce mondial doit être la « Coupe du Monde de la confirmation pour le Maroc, après la brillante 4ème place acquise au Qatar en 2022 » ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 qui a « confirmé l’émergence d’une nouvelle force sur le continent africain », souligne le média qui se demande si le Maroc peut « plomber le Brésil en Coupe du Monde ».

Il y a 4 ans, au Qatar, le Maroc avait fait « trembler la planète foot en se payant le scalp de la Belgique, l’Espagne et le Portugal, 3 favoris en puissance », rappelle RTL Info, relevant que les Lions de l’Atlas avaient « marqué l’histoire avec une 4ème place et le souvenir de grands moments de liesse de Rabat à Casablanca, en passant par Marrakech ».

Ces succès sont le fruit des efforts menés au niveau de la formation et des infrastructures, qui permettent aujourd’hui au Maroc de récolter « sur le terrain les premiers effets de sa politique ambitieuse », indique le média.

« Fort de cette régularité, l’effectif marocain se rend aux Etats-Unis avec l’envie de confirmer ces beaux résultats », constate le site, notant qu’avec sa 7ème place au ranking Fifa, le Maroc est « la première nation africaine ».

Et d’ajouter que le noyau marocain « regorge de talent ». « Avec Hakimi, il possède le meilleur latéral gauche au monde, tandis qu’au niveau offensif, la quantité s’allie à la qualité avec des éléments comme Brahim Diaz, Talbi, Ounahi ou El Khanouss », détaille RTL Info.

Par (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite