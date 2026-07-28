La Bulgarie reconnaît désormais l’autonomie sous souveraineté marocaine comme « solution viable » au Sahara

Une nouvelle prise de position de Sofia

Un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique tenu mardi entre la cheffe de la diplomatie bulgare, Velislava Petrova-Chamova, et son homologue marocain, Nasser Bourita, indique que « dans le contexte de la résolution 2797 (2025) adoptée [par le Conseil de sécurité], la Bulgarie reconnaît qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait représenter une solution des plus viables au différend ». Le texte précise également que la Bulgarie « considère la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable » à ce dossier.

Comparaison avec la position de janvier 2024

Le 10 janvier 2024, lors de la visite à Rabat de la vice-Première ministre bulgare Mariya Gabriel, la Bulgarie avait salué les « efforts sérieux et crédibles » du Maroc et qualifié le plan d’autonomie de « base sérieuse et crédible » pour résoudre le différend, sans mention d’une résolution du Conseil de sécurité — la résolution 2797 n’ayant été adoptée qu’en octobre 2025 — ni de terme comme « réaliste ». Le communiqué de 2026 reprend cette même formule de base, mais y ajoute deux éléments absents en 2024 : l’adverbe « la », le verbe « reconnaît », et un ancrage explicite dans la résolution 2797.

Une dynamique régionale plus large

La Bulgarie s’inscrit dans la liste des pays européens ayant apporté leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, aux côtés notamment de l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, du Portugal et de l’Espagne. Le parti socialiste bulgare ABV avait par ailleurs exprimé en janvier 2026 un soutien explicite au plan d’autonomie marocain, lors d’une visite de sa délégation à Rabat.

Un entretien à la veille de la Fête du Trône

Selon un message publié par la ministre bulgare sur les réseaux sociaux, cet entretien téléphonique avec Nasser Bourita est intervenu à la veille de la Fête du Trône marocaine, et a permis de réaffirmer le partenariat entre Rabat et Sofia. Les deux ministres ont convenu d’approfondir leur dialogue politique, d’élargir leur coopération bilatérale et de renforcer leur coordination au sein des organisations internationales.