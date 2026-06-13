Une marée rouge et verte déferle sur l’emblématique Times Square

Une marée rouge et verte a déferlé vendredi soir sur l’emblématique Times Square, au cœur de Manhattan à New York, où des centaines de supporters marocains se sont rassemblés pour afficher haut et fort leur soutien aux Lions de l’Atlas, à la veille de leur entrée en lice au Mondial 2026 face au Brésil.

Venus des quatre coins des États-Unis, mais aussi du Maroc, d’Europe et d’ailleurs, les supporters marocains ont créé une ambiance festive et chaleureuse, marquée par des chants, des slogans et des drapeaux aux couleurs nationales, dans l’espoir de porter chance aux hommes de Mohammed Ouahbi avant ce rendez-vous très attendu.

Dans une atmosphère d’effervescence et de confiance, les fans marocains ont exprimé leur optimisme quant aux chances du Onze national. « Je suis venue de Brooklyn à New York pour exprimer mon soutien à l’équipe du Maroc avant son match contre le Brésil. Je lui souhaite bonne chance », a déclaré à la MAP Safia El Bauch, entourée de sa famille et ses enfants venus célébrer leur passion du football.

Même enthousiasme chez Safouat Lakhsassi, venue du New Jersey voisin, et qui estime que les Lions de l’Atlas disposent de tous les atouts pour réussir leur entrée dans la compétition.

Pour Badr, qui a fait le voyage depuis Fès afin de soutenir les Lions de l’Atlas, la victoire face à la Seleção ne fait aucun doute et sera marocaine. De son côté, Youssouf Diane, un ressortissant guinéen résidant aux États-Unis, s’est rendu à la célèbre place new-yorkaise pour soutenir le Maroc et son idole, Achraf Hakimi.

“Le Maroc est une grande nation du football africain. Les Lions de l’Atlas ont montré lors de la CAN qu’ils sont la meilleure équipe du continent”, a-t-il déclaré à la MAP, se disant convaincu que “ce Mondial est pour nous”.

Même enthousiasme chez Sultane Al Agdi, un ressortissant saoudien de Jedda, qui s’est dit admiratif des exploits footballistiques du Maroc et a souligné son soutien aux Lions de l’Atlas sous la houlette de Mohammed Ouahbi.

Le rassemblement a également été marqué par la présence du rappeur et producteur marocain-américain « French Montana », dont l’apparition a enflammé les supporters et porté leur enthousiasme à son comble.

À quelques heures du coup d’envoi, cette mobilisation des supporters marocains en plein coeur de New York témoigne de l’immense attente suscitée par cette rencontre face à la Seleção et de l’espoir de voir les Lions de l’Atlas réussir un nouveau parcours mémorable sur la scène mondiale.