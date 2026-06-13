Maroc Vs Brésil: le premier grand choc du Mondial 2026

Le Maroc et le Brésil s’affrontent samedi au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, pour ce qui apparaît comme la première grande affiche du Mondial-2026, une confrontation entre deux sélections aux ambitions élevées dans le groupe C, souligne le quotidien français « Le Figaro ».

« Dans une Coupe du monde élargie à 48 équipes, les oppositions de premier plan sont rares dès le premier tour. Le duel entre la Seleçao, quintuple championne du monde, et les Lions de l’Atlas, demi-finalistes de l’édition 2022 au Qatar, constitue ainsi l’un des rendez-vous les plus attendus du début de la compétition », écrit la publication dans un article sous le titre “Coupe du monde 2026: Brésil-Maroc, premier choc, premier coup de chaud”.

Les deux équipes visent la première place d’un groupe également composé de l’Écosse et d’Haïti, relève le journal dans cet article de son envoyé spécial à Boston, notant que du côté marocain, “l’ambition est pleinement assumée après le parcours historique réalisé il y a quatre ans”.

“Dans un match comme ça, un tournoi comme ça, il n’y a pas de favori », a estimé le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, cité par la publication, soulignant toutefois la qualité de l’adversaire. « On connaît la qualité du Brésil, leurs joueurs, mais on a de la qualité aussi », a-t-il fait prévaloir, affirmant que les Lions de l’Atlas sont « prêts pour faire quelque chose de grand ».

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi affiche la même confiance. « On sait que le Maroc est entré dans une autre dimension, il faut l’assumer et ne pas craindre le Brésil », a-t-il déclaré, cité dans l’article, tout en appelant au respect de l’adversaire.

Le technicien de 49 ans a assuré que son équipe resterait fidèle à ses principes de jeu malgré les forfaits de Nayef Aguerd et d’Abde Ezzalzouli, absents de la compétition pour cause de blessures.

En face, le journal souligne que le Brésil aborde son entrée en lice avec l’objectif de renouer avec son glorieux passé. Dirigée par le vétéran Carlo Ancelotti, la sélection brésilienne, si elle devra composer sans Rodrygo, blessé au genou, pourra néanmoins compter sur plusieurs cadres, dont Vinicius Junior, Raphinha et le capitaine Marquinhos, a-t-il écrit.

Vinicius Junior a, pour sa part, assuré que la Seleçao est venue « pour écrire l’histoire » et « remettre le Brésil au plus haut niveau ».

Le sélectionneur italien doit également gérer le cas Neymar, touché au mollet à la mi-mai et dont la reprise de l’entraînement n’est pas attendue avant la semaine prochaine.

Au-delà de l’enjeu comptable, cette rencontre opposera deux sélections qui nourrissent de fortes ambitions dans ce Mondial-2026 et pourrait déjà donner une indication sur la hiérarchie du groupe C, conclut la publication.

Pour le compte du premier match du groupe C du Mondial-2026, le Maroc affrontera le Brésil au stade de New York-New Jersey (MetLife Stadium) dans la nuit de samedi à dimanche, avant d’en découdre avec l’Écosse le 19 juin à Boston puis Haïti le 24 juin à Atlanta.