SAR la princesse Lalla Meryem aux obsèques de Bernadette Chirac

SAR la princesse Lalla Meryem a représenté, vendredi à Paris, le Roi Mohammed VI aux obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans.

Lalla Meryem a été accueillie à son arrivée à la basilique Sainte-Clotilde par Mme Claude Chirac, fille de la défunte, avant de prendre place à l’intérieur de l’église aux côtés de Mme Brigitte Macron et de nombreuses hautes personnalités présentes à cette cérémonie funéraire, dont les anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, des politiques français et les amis et proches de la famille Chirac.

Bernadette et Jacques Chirac s’étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s’étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à Mme Claude Chirac, suite au décès de sa mère Mme Bernadette Chirac.

Dans ce message, le souverain indiquait avoir appris avec une profonde émotion le décès de Mme Bernadette Chirac, exprimant, en cette douloureuse circonstance, Ses sincères condoléances et l’expression de sa compassion à Mme Claude Chirac, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son honorable famille et à ses proches.

« Le Royaume du Maroc gardera le souvenir ému d’une personnalité de grande distinction qui a incarné, avec fidélité, un riche héritage de valeurs humaines, familiales et patriotiques. Nous rendons hommage à la mémoire d’une femme qui, aux côtés du Président Jacques Chirac, ami sincère du Maroc et de son peuple, a témoigné une estime constante au Royaume », avait souligné le Souverain.

L’ancienne Première dame doit être inhumée dans le caveau familial au cimetière du Montparnasse à Paris.