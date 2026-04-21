Aéronautique : Pratt & Whitney Canada inaugure un nouveau site de production au Maroc

Pratt & Whitney Canada, une activité de RTX, leader mondial dans la conception, la fabrication et la maintenance de moteurs d’avion, a inauguré, mardi, son nouveau site de production dans la zone industrielle Midparc de Nouaceur, avec un investissement de 76 millions de dollars (M$).

Inauguré lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, ce site de 12.000 mètres carrés (m²) permettra de créer environ 200 nouveaux emplois d’ici 2030 et d’ajouter des capacités de production essentielles afin de répondre à la demande croissante en moteurs de qualité et fiables. Il produira des pièces usinées détaillées, statiques et structurelles, destinées aux moteurs d’avion de Pratt & Whitney Canada, notamment à la famille de moteurs PT6.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a mis en avant les performances du Groupe qui compte des dizaines de milliers de moteurs en service à travers le monde. Le ministre a insisté sur les atouts du Maroc pour accompagner la montée en cadence (« ramp up ») de la chaîne d’approvisionnement du secteur aéronautique, mettant en avant l’agilité du tissu industriel national, sa capacité à respecter les délais, les coûts et les standards de qualité.

De son côté, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a souligné que l’implantation de Pratt & Whitney constitue une étape majeure dans la montée en gamme de l’industrie aéronautique marocaine. D’après M. Zidane, le choix de Pratt & Whitney à l’issue d’une analyse comparative internationale confirme que le Maroc est désormais positionné parmi les plateformes industrielles les plus compétitives, crédibles au niveau mondial.

« Ce site constitue une extension stratégique de notre réseau mondial de production et démontre notre engagement à bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes à l’échelle mondiale afin d’augmenter la production pour nos clients », a déclaré, de son côté, Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. Et de poursuivre : « Grâce à une collaboration étroite avec des organisations locales, nous développons la prochaine génération de professionnels de l’aérospatiale, investissons dans les communautés où nous opérons et contribuons à renforcer la position du Maroc en tant que leader de l’industrie aérospatiale ».

« RTX est présente au Maroc depuis plus d’une décennie, et nous sommes ravis d’y renforcer notre empreinte grâce à cet investissement majeur, tant dans les infrastructures locales que dans les talents d’ici », a fait valoir Mme Della Posta. D’après elle, le rôle croissant du Maroc comme pôle aérospatial mondial, en phase avec la vision à long terme du Royaume, en fait un emplacement stratégique pour cette nouvelle installation.

Depuis le lancement du chantier en 2024, le site de Pratt & Whitney au Maroc a progressé rapidement, passant de la construction à la mise en service opérationnelle, avec notamment le recrutement des équipes, la formation technique et l’installation d’équipements d’usinage de pointe.

Le site a été conçu selon les principes du lean manufacturing et intègre des systèmes numériques avancés afin de favoriser la qualité, l’excellence opérationnelle et l’efficacité.