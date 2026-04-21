Tour Mohammed VI : un signal architectural et stratégique du Maroc contemporain

A Rabat-Salé, la Tour Mohammed VI ne se contente pas de redessiner la skyline. Elle incarne une évolution plus profonde : celle d’un Maroc qui organise ses usages, affirme ses repères et produit ses propres formes de visibilité dans un monde de concurrence des images et des territoires.

Il est des bâtiments que l’on regarde. Il en est d’autres que l’on lit. La Tour Mohammed VI appartient à cette seconde catégorie. Dominant la vallée du Bouregreg, elle ne se réduit pas uniquement à une performance architecturale. Haute de 250 mètres, développée sur 55 niveaux et déployée sur une superficie totale de 102.800 m², elle s’impose déjà comme l’un des repères majeurs de Rabat-Salé.

Mais sa portée tient moins à sa hauteur seule qu’à ce qu’elle rassemble : des bureaux, des appartements de haut standing, un hôtel de luxe, un observatoire, des espaces d’exposition, des restaurants, un centre de conférences, une galerie d’art et des services associés. Elle exprime ainsi une intention claire : inscrire la présence du Maroc dans le paysage, dans les flux et dans les imaginaires à travers une forme à la fois visible, lisible et durable.

Une modernité enracinée

L’une des forces du projet tient à son inscription territoriale et symbolique. Implantée entre Rabat et Salé, au cœur du Bouregreg, à proximité du Théâtre Royal et de la ligne Al Boraq, la Tour dialogue avec les grands repères historiques de la capitale : Tour Hassan, Oudayas, Chellah. Elle ne les efface pas. Elle s’y adosse.

La modernité, ici, ne s’impose pas contre le passé. Elle prolonge une histoire en la transformant. Cette coexistence se lit aussi dans l’écriture même du projet : une silhouette très contemporaine, mais un effort constant pour faire entrer dans l’édifice les références patrimoniales, la mémoire des lieux et les savoir-faire marocains.

De la forme au système

La Tour Mohammed VI n’est pas une monumentalité vide. Sa composition en fait un véritable ensemble urbain vertical. Les premiers niveaux accueillent les bureaux ; les niveaux intermédiaires, le résidentiel. Les étages supérieurs: l’hôtel Waldorf Astoria. Au sommet, un observatoire patrimonial et une exposition permanente. Au socle enfin, restaurants, réception, galerie d’art, espaces de services et de conférence.

Cette organisation donne au projet une densité rare : la Tour associe prestige et activité, représentation et usage, élévation et organisation de flux économiques, culturels et urbains. Dans l’économie contemporaine des métropoles, la distinction est claire : une forme sans usages reste un décor ; une forme habitée devient un système. La Tour appartient pleinement à cette seconde catégorie.

La crédibilité par la maîtrise

Sa portée symbolique repose sur une exigence technique élevée. Fondations profondes, ingénierie avancée, noyau décentré, mur-rideau modulaire, dispositifs de stabilisation, enveloppe performante, intégration de panneaux photovoltaïques et systèmes optimisés de gestion de l’énergie et de l’eau : tout indique une volonté de maîtrise et d’inscription dans la durée. La Tour ne met pas seulement en scène le futur. Elle en construit les conditions.

L’autre singularité du projet réside dans le dialogue entre artisanat marocain et standards internationaux. Dans les matières, les œuvres, les détails décoratifs et les références explicites à Rabat et à Salé, une continuité du geste marocain s’exprime.

Le projet réunit près de 7.000 œuvres et objets d’art issus du travail de 143 artistes et fournisseurs, et fait se rencontrer calligraphies, fresques, portes monumentales, sculptures et design intérieur de haut niveau. La modernité qui s’y affirme n’est donc pas une imitation. Elle est une reformulation, appuyée sur la profondeur culturelle du pays.

Produire ses propres signes

Dans un monde où les villes tendent à se ressembler, la différenciation ne passe plus seulement par la hauteur ou la technologie. Elle passe par la capacité d’un pays à transformer ses héritages en ressources actives de projection, à produire ses propres formes et à définir les signes à travers lesquels il se rend visible.

La Tour Mohammed VI peut être lue ainsi : comme une architecture de souveraineté symbolique. Non pas une souveraineté fermée, mais une souveraineté de formulation — la capacité d’organiser son territoire, ses usages et ses représentations à partir de ses propres références.

En cela, elle dépasse son statut de bâtiment. Elle devient un repère, un signal et une écriture. L’écriture d’un Maroc qui ne se contente pas de se développer, mais qui affirme, dans la matière même de ses villes, la maîtrise de son image, de ses usages et de son horizon.