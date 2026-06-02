CAN U17 (Maroc-2026): Le Sénégal remporte le titre en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2)

Hamis Mihambo a ouvert le score pour la Tanzanie avec un but précoce dès la 7e minute de jeu, avant que Ibrahima Dione n’égalise pour le Sénégal (64e).
La sélection sénégalaise a remporté le titre de la Coupe d’Afrique des Nations U17 de football (Maroc-2026), après sa victoire face à son homologue tanzanienne par 4 tirs au but à 2 (1-1 dans le temps réglementaire), en match de la finale disputé mardi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.
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