CAN U17 (Maroc-2026): Le Sénégal remporte le titre en battant la Tanzanie aux tirs au but (4-2)

La sélection sénégalaise a remporté le titre de la Coupe d’Afrique des Nations U17 de football (Maroc-2026), après sa victoire face à son homologue tanzanienne par 4 tirs au but à 2 (1-1 dans le temps réglementaire), en match de la finale disputé mardi soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat.