L’Iran appelle l’AIEA à condamner les frappes américaines contre un site nucléaire

Téhéran demande à l’AIEA de condamner les frappes américaines qui ont visé dimanche une centrale nucléaire en construction dans le sud-ouest du pays.

Un appel direct à l’AIEA et à Rafael Grossi

L’Iran a pressé lundi le gendarme onusien du nucléaire, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de condamner les frappes américaines ayant visé dimanche, selon Téhéran, une centrale nucléaire en construction à Darkhovin, dans le sud-ouest du pays.

« Qu’ils condamnent le crime perpétré par les États-Unis »

« L’Iran (…) attend du Conseil des gouverneurs de l’AIEA et du directeur général de l’AIEA (Rafael Grossi), qui prennent régulièrement position sur la question du nucléaire iranien, qu’ils expriment clairement leur position à ce sujet et condamnent le crime perpétré par les États-Unis », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, lors d’une conférence de presse à Téhéran à laquelle assistait l’AFP.