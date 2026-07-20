Messi en larmes en regardant l’Espagne soulever le trophée du Mondial

Resté muet en finale, Lionel Messi n’a pas retenu son émotion en assistant à la cérémonie de remise du trophée à l’Espagne.

Des larmes retenues difficilement

Les yeux de Lionel Messi se sont remplis de larmes alors qu’il regardait les joueurs espagnols soulever le trophée de la Coupe du monde. L’Argentin, resté muet dimanche en finale après avoir marqué huit buts lors des sept premiers matches du tournoi, n’a pas pu cacher son émotion alors que l’Espagne montait sur le podium pour la cérémonie de remise du trophée.

« Ils ont été meilleurs, pour être honnête »

« Je me sens triste, mais je suis conscient que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes », a déclaré Lionel Messi après la rencontre. « Ils ont été meilleurs, pour être honnête. Nous avons perdu le match, et nous l’acceptons. » La domination espagnole a en effet été totale tout au long de la finale, la Roja affichant 20 tirs contre un seul pour l’Argentine, et 845 passes réussies contre 433 pour l’Albiceleste.

Un but de Ferran Torres en prolongation

L’Espagne s’est imposée 1-0 après prolongation, grâce à un but de son remplaçant Ferran Torres à la 106e minute. Il s’agit de la deuxième défaite de Lionel Messi en finale de Coupe du monde, après celle concédée face à l’Allemagne en 2014, déjà décidée par un but inscrit par un remplaçant, Mario Götze.

Un hommage appuyé de ses adversaires

Une demi-douzaine de joueurs espagnols sont allés étreindre et réconforter Lionel Messi après le coup de sifflet final. « J’espère que tout le monde est fier de lui, de ce qu’il a accompli, parce que c’est le meilleur joueur de football à avoir jamais foulé un terrain », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Une possible dernière apparition en Coupe du monde

Si Lionel Messi n’a fait aucune annonce officielle, l’attaquant de 39 ans avait laissé entendre avant le tournoi que ce Mondial 2026 pourrait être le dernier de sa carrière. Il conclut cette compétition avec un total cumulé de 21 buts et 12 passes décisives sur six éditions de la Coupe du monde, entre 2006 et 2026.