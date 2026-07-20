Sanchez à Alger, sans concession de Madrid sur le Sahara

Les visites de Pedro Sanchez à Alger et le dégel accéléré avec Paris interrogent sur la capacité de l’Algérie à assumer, sans le dire, l’échec de sa stratégie de rupture sur le dossier du Sahara.

Pedro Sanchez était lundi en visite officielle à Alger, une visite qui somme comme le début d’une normalisation des relations entre l’Espagne et l’Algérie après plusieurs années de crise diplomatique. Le chef du gouvernement espagnol a été accueilli avec les honneurs par le président Abdelmadjid Tebboune, après une cérémonie officielle, des entretiens bilatéraux et une rencontre avec des chefs d’entreprise espagnols.

Cette visite marque un tournant révélateur : malgré la reconnaissance par Madrid, en mars 2022, du plan d’autonomie marocain comme seule base de résolution du dossier du Sahara, position qui avait provoqué une grave rupture avec Alger, l’Algérie choisit désormais de reprendre da coopération avec l’Espagne sur les dossiers énergétiques, économiques et sécuritaires, sans que Madrid ne soit revenu, ni de près ni de loin, sur sa position.

En clair, après plusieurs années de tensions, de gel des transactions bancaires et de suspension du traité d’amitié bilatéral, Alger semble avoir accepté le fait accompli, du moins dans les faits.

Un scénario qui se répète avec Paris

Le même schéma se dessine avec la France. Depuis le retour à Alger, début mai, de l’ambassadeur français Stéphane Romatet, après plus d’un an d’absence consécutive au rappel décidé lors de la crise ouverte en 2024, les deux capitales multiplient les gestes de réengagement. La ministre déléguée aux Armées et le ministre de la Justice français se sont rendus à Alger, tandis que le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, a effectué le déplacement inverse.

Sur le dossier sensible des visas, Stéphane Romatet a évoqué, le 15 juillet dans un entretien au média algérien TSA, un retour « probablement au niveau antérieur à la crise », soit environ 250.000 visas annuels délivrés aux ressortissants algériens, contre un niveau très inférieur ces dernières années.

Le Quai d’Orsay a certes précisé, dès le lendemain, qu’aucun objectif chiffré n’avait été formellement arrêté entre les deux gouvernements et que la question des visas ne figurait pas parmi les sujets discutés dans le cadre de cette reprise de dialogue. Mais la clarification ne dément pas le fond : Paris affiche sa volonté de tourner la page, de reconstituer ses effectifs consulaires et de relancer les coopérations sécuritaire, judiciaire, migratoire et économique, quand bien même la position française sur le Sahara n’a elle non plus jamais varié;

La France affirme depuis la lettre adressée par Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI en juillet 2024 que « le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », une position réaffirmée par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa visite à Rabat le 15 juillet dernier.

Un double rapprochement sans contrepartie sur le fond

Ce qui frappe dans ces deux séquences, espagnole et française, c’est l’absence totale de lien établi entre la reprise des relations et une quelconque évolution des positions de Madrid ou de Paris sur le Sahara. Ni Pedro Sanchez ni Emmanuel Macron n’ont eu à concéder quoi que ce soit sur ce dossier pour renouer avec Alger. L’Algérie, qui avait fait de la question du Sahara la pierre angulaire de ses ruptures diplomatiques successives, choisit aujourd’hui de dissocier ce contentieux de la normalisation de ses relations économiques et sécuritaires avec ses deux principaux partenaires européens.

Cette dissociation peut se lire de deux manières. l’Algérie ne peut plus se permettre un isolement prolongé face à des partenaires aussi stratégiques que l’Espagne, premier acheteur de son gaz naturel, ou la France, dont les liens historiques, migratoires et économiques restent importants. Mais elle peut aussi se lire comme l’aveu implicite d’un échec stratégique : celui d’une politique de rupture qui n’a jamais permis d’infléchir la position de Madrid ou de Paris sur le Sahara, et qui a fini par coûter cher à Alger sans obtenir la moindre contrepartie sur le fond.

Une position officielle qui reste inchangée à Alger

Les autorités algériennes continuent publiquement de soutenir le Polisario qu’Alger abrite, arme et soutient logistiquement. La normalisation observée avec Madrid et Paris est dictée par une vérité tangible: l’Algérie veut rompre son isolement sur la scène internationale, quitte à faire des concessions pour casser le cycle de méfiance et de défiance qu’elle suscite.