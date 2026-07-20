Un responsable américain cité par le Washington Post affirme que le Pentagone prépare une possible extension du conflit avec l’Iran, en renforçant sa présence aérienne dans la région.

Renfort aérien, munitions en baisse : les États-Unis face au dilemme d’une guerre élargie

Un responsable anonyme évoque une planification élargie

Les États-Unis prévoient une guerre à plus grande échelle contre l’Iran, a affirmé un responsable américain cité par le Washington Post. Selon cette source anonyme, le Pentagone augmente le nombre d’aéronefs militaires déployés dans la région, un renforcement qui traduit une possible campagne plus longue et plus étendue.

Des stocks de munitions et de défense antiaérienne sous pression

Ce renforcement aérien s’accompagne toutefois d’avertissements sur l’épuisement des stocks de défense antiaérienne et de munitions à longue portée, ce qui pourrait limiter l’ampleur de toute expansion des opérations. Seth Jones, du Centre d’études stratégiques et internationales, a averti que les forces américaines n’étaient pas préparées à des opérations terrestres près du détroit d’Ormuz, ni à des frappes iraniennes en profondeur.

Trump « se moque » du retrait iranien de l’accord

Le président Donald Trump a qualifié la mort de deux militaires américains en Jordanie de « chose très triste » et a assuré, dans un entretien avec la chaîne NewsNation, se « moquer complètement » de l’annonce iranienne selon laquelle Téhéran ne se considère plus lié par le protocole d’accord bilatéral conclu le mois dernier.

Au moins trois soldats américains tués depuis la reprise des combats

Le commandement américain pour le Moyen-Orient a annoncé dimanche la découverte de restes non identifiés supplémentaires en Jordanie, où deux militaires ont été tués vendredi. Un autre militaire américain a par ailleurs été tué samedi dans le nord de l’Irak lors de la neutralisation contrôlée d’un engin explosif provenant d’un drone iranien abattu, portant à au moins trois, voire quatre, le nombre de militaires américains tués depuis la reprise des hostilités.

Une réunion à la Maison-Blanche pour discuter d’une « offensive massive »

Selon des informations relayées par le site Axios, Donald Trump s’était entretenu mardi dernier avec plusieurs hauts responsables de son administration, dont le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio et le chef du Pentagone Pete Hegseth, au sujet d’une possible « offensive massive » contre l’Iran, d’une ampleur plus vaste que les frappes actuelles concentrées autour du détroit d’Ormuz.