Après la mort de deux militaires américains en Jordanie, Donald Trump a ordonné de nouvelles frappes contre l’Iran pour « punir rapidement » Téhéran.

« On va les attaquer très durement »

Donald Trump affirme frapper l’Iran « très durement » pour honorer la mémoire des Américains tués. Le président américain a réagi samedi à la mort de deux militaires américains, tués lors d’une attaque iranienne contre une base américaine en Jordanie, qu’il a qualifiée de « chose très triste ». « Nous détestons que cela arrive. Ils étaient au service de notre pays », a-t-il déclaré à la chaîne NewsNation, tout en réitérant que l’Iran ne devait en aucun cas être autorisé à acquérir l’arme nucléaire.

Des frappes ordonnées pour « punir rapidement » Téhéran

Donald Trump a ordonné de nouvelles frappes visant à « punir rapidement » l’Iran après la mort de ses soldats. Les forces américaines ont visé des sites de missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des infrastructures militaires, tandis que Téhéran lançait de nouvelles attaques de drones à travers le Golfe.

Les premières pertes américaines directes depuis la trêve d’avril

Deux militaires américains ont été tués et un troisième porté disparu à la suite d’une frappe iranienne contre la base aérienne d’Al-Azraq, en Jordanie, selon le commandement américain pour le Moyen-Orient. Ces décès constituent les premières pertes américaines liées à des tirs hostiles depuis la trêve conclue avec l’Iran début avril, survenant après une semaine marquée par les combats les plus intenses depuis le début du conflit en février.

Une huitième nuit consécutive de frappes

Samedi a également marqué la huitième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran, les médias iraniens faisant état d’explosions dans plusieurs villes côtières. Les échanges de frappes de ces derniers jours ont visé des installations militaires ainsi que des infrastructures civiles à travers toute la région.

Trump « se moque » du non-respect de l’accord par l’Iran

Interrogé sur les déclarations iraniennes selon lesquelles Téhéran ne se considère plus lié par le protocole d’accord conclu en juin avec Washington, Donald Trump a affirmé s’en « moquer complètement », laissant entrevoir une poursuite de l’escalade dans les prochains jours.