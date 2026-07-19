Mondial 2026 : Mbappé termine meilleur buteur du tournoi avec 10 buts

Grâce à un doublé face à l’Angleterre en petite finale, l’attaquant français porte son total à 22 buts en carrière et détrône Lionel Messi au sommet des buteurs de l’histoire du Mondial.

Un deuxième Soulier d’or pour Mbappé

Kylian Mbappé finit meilleur buteur du tournoi avec 10 buts lors du Mondial 2026, devançant l’Argentin Lionel Messi (8 buts) et le Norvégien Erling Haaland (7 buts) au classement des buteurs de l’édition. L’attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé face à l’Angleterre lors de la petite finale à Miami, portant son total à 10 réalisations, deux de plus qu’en 2022 où il avait déjà terminé meilleur buteur du tournoi au Qatar. Il s’agit ainsi de son deuxième Soulier d’or, un exploit qu’aucun autre joueur français n’avait réalisé à deux reprises.

Le nouveau meilleur buteur de l’histoire du Mondial

Ce doublé face à l’Angleterre a également permis à Kylian Mbappé de dépasser Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde. Avec 22 buts marqués en carrière, contre 21 pour l’Argentin, le Français devient le nouveau détenteur du record absolu de buts en Coupe du monde. Il devance également l’Allemand Miroslav Klose (16 buts) et le Brésilien Ronaldo (15 buts).

Un total atteint en seulement trois éditions

Auteur de 4 buts et sacré champion du monde lors de sa première participation en 2018, Kylian Mbappé en avait inscrit 8 lors de l’édition suivante, au Qatar en 2022, où il avait terminé meilleur buteur du tournoi malgré la défaite en finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Il porte donc son total à 22 buts en seulement trois participations, quand l’Argentin a eu besoin de six éditions du tournoi, disputées entre 2006 et 2026, pour atteindre les 21 siens.

Messi n’a pas trouvé la faille en finale

Lionel Messi, qui disputait dimanche sa dernière finale de Coupe du monde face à l’Espagne, n’a pas trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre remportée par la Roja (1-0 après prolongation), restant ainsi bloqué à 21 buts en carrière dans la compétition.