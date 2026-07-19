L’Espagne championne du monde, la Maison royale salue « le sommet »

La Roja s’est offert son deuxième titre planétaire en battant l’Argentine en prolongation, une performance saluée par un message de la famille royale présente en tribune.

« Vous avez porté le nom de l’Espagne au sommet »

L’Espagne, championne du monde de football, a reçu les félicitations de la Maison royale, qui a salué une équipe ayant « porté le nom de l’Espagne au sommet ». Le roi Felipe VI, la reine Letizia et leurs filles, la princesse Leonor et l’infante Sofia, avaient assisté en tribune à la finale disputée au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.

Un but de Ferran Torres à la 106e minute

La Roja s’est imposée face à l’Argentine, tenante du titre, sur le plus petit des scores (1-0), au terme d’une finale à sens unique mais fermée. Le score était de 0-0 à la mi-temps et au terme du temps réglementaire. C’est finalement le remplaçant Ferran Torres qui a fait la différence, à la 106e minute, sur une remise de la tête de Nico Williams, après un centre de Pedro Porro, laissant sans réaction le gardien argentin Emiliano Martinez.

Un deuxième sacre mondial, seize ans après l’Afrique du Sud

Championne d’Europe en titre, l’Espagne décroche ainsi son deuxième titre mondial, seize ans après son premier sacre en Afrique du Sud en 2010. L’Argentine de Lionel Messi, tenante du titre, cède sa couronne et perd sa quatrième finale de Coupe du monde, pour trois victoires.

Rodri élu meilleur joueur du tournoi

Le capitaine et milieu défensif de l’Espagne, Rodri, a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 à l’issue de la rencontre. Ses coéquipiers Unai Simon et Pau Cubarsi, 19 ans, ont respectivement été élus meilleur gardien et meilleur jeune joueur de la compétition, a annoncé la FIFA.

Une famille royale en tribune, comme en 2010

Le roi Felipe VI avait personnellement félicité par téléphone le sélectionneur Luis de la Fuente après la qualification de l’Espagne en finale, mardi dernier. La présence de la famille royale au grand complet dans les tribunes du Mondial 2026 rappelle celle de la finale de 2010 en Afrique du Sud, où la princesse Leonor et l’infante Sofia, alors enfants, avaient déjà participé à la liesse populaire.