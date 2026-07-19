Le bilan du séisme survenu fin juin au Venezuela continue de grimper, alors que le pays reçoit une première aide financière internationale pour la reconstruction.

Venezuela : le bilan du séisme du 24 juin dépasse les 5.200 morts

Un bilan revu une nouvelle fois à la hausse

Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 5.208 morts, selon un nouveau décompte provisoire publié dimanche par le président du Parlement, Jorge Rodriguez. Ce bilan, qui s’alourdit de semaine en semaine depuis la catastrophe, avait déjà dépassé le seuil des 5.000 morts vendredi, avec 5.069 victimes recensées à cette date.

Deux séismes survenus à 39 secondes d’intervalle

Les deux tremblements de terre, de magnitude 7,2 et 7,5, avaient frappé le 24 juin, à 39 secondes d’intervalle, le nord du Venezuela, en particulier l’État de La Guaira, non loin de Caracas. Il s’agit du séisme le plus puissant à avoir frappé le pays depuis 1900.

Des dizaines de milliers de disparus toujours recherchés

Les autorités n’évoquent pas de bilan officiel du nombre de disparus, mais l’Organisation des Nations unies avait estimé ce chiffre à environ 50.000 personnes au surlendemain de la catastrophe. Plus de 16.700 personnes ont par ailleurs été blessées. Plusieurs centaines d’immeubles ont été endommagés ou se sont totalement effondrés, principalement à La Guaira, laissant plus de 20.000 personnes sans abri, installées dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et jusque sur les trottoirs de cette station balnéaire proche de la capitale.

346 millions de dollars débloqués par le FMI

Pour financer les travaux de reconstruction, le Venezuela a obtenu du Fonds monétaire international le déblocage de 346 millions de dollars, jusqu’alors gelés en raison de la non-reconnaissance par l’institution de la légitimité de l’ancien président vénézuélien Nicolas Maduro. Cette enveloppe doit notamment permettre de « soutenir les familles » sinistrées « en matière de logement, d’infrastructures et de services publics essentiels », a précisé la présidente par intérim, Delcy Rodriguez.

Une reprise des relations financières entamée en avril

Le FMI et la Banque mondiale avaient annoncé en avril la reprise de leurs relations avec le Venezuela, interrompues depuis 2019, après le renversement de Nicolas Maduro par les États-Unis lors d’une opération militaire en janvier. À La Guaira, des proches de victimes et des bénévoles continuent de rechercher des corps dans les décombres, plusieurs semaines après la catastrophe.