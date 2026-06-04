Ouverture de la 29e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde

La 29e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été ouverte, jeudi soir, par une création originale célébrant l’artisanat vivant et enraciné dans la médina millénaire de la cité Idrisside.

Cette édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde célèbre la création originale d’un artisanat vivant et enraciné dans chacune des ruelles de la médina millénaire de la cité spirutuelle.

Au fil d’une déambulation éclairée par la lumière des lanternes des dinandiers, cette performance inaugurale, intitulée « Anima Ex Materia Du Ciel à la Terre », a réuni de nombreux artistes venus du Maroc, de l’Inde, de l’Asie centrale, de Chine, du Cambodge ou des Balkans, qui ont rendu hommage à la noblesse créative de ce pan civilisationnel ancestral.

Les tableaux se sont succédé, devenant épopée et célébration de la main de l’artisan et de son geste créateur. Les images se sont suivies, empruntant la lumière à son atelier, cette antre secrète où le four, la forge, le burin, le tour du potier, le soufflet apprivoisent les quatre éléments fondateurs de l’univers : l’eau, la terre, l’air et le feu.

Suivant les fils tendus par les tisserands des ruelles de la médina, le spectacle a également remonté le temps, jusqu’il y a cinq mille ans dans le palais de Si Ling-chi, où la jeune épouse de l’empereur Shi Huangdi découvrit la soie.

L’art des zelliges fassies a été aussi celui des calligraphies d’Escher ou des mosaïques anciennes de Volubilis, tandis qu’une forge tellurique a enflammé Bab Al Makina, hommage aux forgerons du monde, des Ismaghen du grand sud marocain, et aux tsiganes dont le toit était le ciel et ses étoiles.

Au terme de ce spectacle inaugural, qui s’est déroulé notamment en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim- Zahra Ammor, et du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, il a été procédé à la remise du Prix « Jeunes Talents – Esprit de Fès » à cinq jeunes lauréats.

Il s’agit de M. Nabil Idriss-Azami (brocart), de Mlle Soukaina Moubtassim (selles brodées), de M. Mohammed Ajana (cuir ziwani), de M. Brahim Boulaghmoud (pouf en cuir brodé) et de Mlle Fatima Abdike (céramique de Meknès), qui étaient accompagnés de leurs mâalmines, respectivement Abdelkader Ouariagli Essafi, Hicham Sekkate, Mohamed Dekkaki, Mohammed El Fatni et Abdelhak Bellamlih.

La création originale de la soirée d’ouverture a donné le ton d’une programmation d’exception concoctée pour cette édition, qui investit quatre lieux emblématiques de la capitale spirituelle du Royaume, entre patrimoine et nature : Bab Al Makina, les jardins de Jnan Sbil, la Salle de la Préfecture de Batha, ainsi que le palais des congrès et de l’artisanat de Fès.

A travers la thématique « Fès et les Mâalemines, gardiens du geste et du patrimoine », la fondation Esprit de Fès, l’initiatrice du festival, célèbre la contribution exceptionnelle de ces grands maîtres à l’édification des sites et ouvrages emblématiques qui jalonnent l’histoire de Fès et du Royaume.

Le festival promet aussi, quatre jours durant, un concentré de musique sacrée, alliant spiritualité, art et émotion : Pas moins de 160 artistes des quatre coins du monde donneront ainsi 18 spectacles.

Le public pourra ainsi apprécier des spectacles et concerts de traditions musicales de tous les continents. La chanteuse irlandaise du folk Niamh Bury, l’Ensemble Yassawi et Qulansaz du Kazakhstan, le trio Redi Hasa-Rami Khalifé- Bijan Chemirani (Albanie, Liban, Iran), les Voix de femmes d’Orient et d’Occident (Ghada Shbeir – Liban, Nabyla Maan – Maroc, Kaushiki Chakraborty – Inde, Kat Frankie – Allemagne, Arwach Isaffen du Haut-Atlas) ou encore l’Ensemble du Samaa – De Fès à Konya- sont quelques rendez-vous au menu du festival.

L’un des moments phares de cette édition sera un concert du chanteur Sami Yusuf, qui reste inlassablement inspiré par une vision universelle et une fascination pour les musiques de tradition empreinte de méditations et de mysticité.

Moment privilégié de l’esprit de vivre ensemble, de dialogue et de tolérance, le festival de Fès des musiques sacrées du monde s’est imposé parmi les plus grandes manifestations culturelles dans le monde.

Désigné en 2001 par l’Organisation des Nations unies comme l’un des événements marquants contribuant de manière exceptionnelle au dialogue des civilisations, le festival célèbre la ville de Fès où la mémoire demeure à l’œuvre et où l’héritage se transmet encore par les gestes, les savoir-faire et les gens de métiers qui continuent de donner forme à l’âme même de la capitale spirituelle du Royaume.