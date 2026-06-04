Le Maroc et la souveraineté numérique par l’IA

Quand un pays décide de produire sa propre intelligence artificielle — dans ses langues, sur ses territoires, au service de ses citoyens — il pose un acte qui dépasse la politique technologique. Il engage une conception de lui-même face au monde. C’est le sens profond de la démarche marocaine.

Avec Maroc IA 2030 et le programme JAZARI, le Royaume ne cherche pas à rattraper un modèle existant. Il construit le sien. Ce choix mérite d’être mesuré avec rigueur — à l’aune des nations qui le précèdent, et à l’aune de ce qu’il peut réellement offrir au continent africain.

I. Un positionnement en progression réelle, une asymétrie à corriger

L’un des benchmarks internationaux les plus mobilisés pour évaluer la préparation des nations à l’IA gouvernementale est le Government AI Readiness Index d’Oxford Insights, régulièrement mobilisé par des institutions internationales telles que l’UNESCO et le G20. Sa 8e édition, publiée en janvier 2026, évalue 195 pays à travers 69 indicateurs répartis en six piliers : capacité politique, gouvernance, infrastructure IA, adoption par le secteur public, développement et diffusion, résilience.

Selon les dernières données disponibles, le Maroc y progresse de 14 places, atteignant le 87e rang mondial et la 8e position dans la région MENA. Ce mouvement confirme une tendance ascendante engagée depuis 2023. Il révèle aussi une asymétrie structurelle : la performance marocaine est plus forte dans les piliers données et infrastructures que dans la gouvernance et la capacité institutionnelle à déployer l’IA à grande échelle. C’est précisément cet écart que la stratégie Maroc IA 2030 entend corriger, autour de cinq priorités : indépendance technologique, cadre de confiance, développement des compétences, innovation locale et équité territoriale.

II. JAZARI : la déconcentration comme doctrine

Le programme JAZARI n’est pas un réseau de laboratoires. C’est un choix de modèle. Là où la majorité des pays concentrent leurs capacités IA dans une ou deux métropoles, le programme présente la déconcentration territoriale comme l’un de ses principes structurants : chaque institut ancré dans les spécificités économiques et académiques de sa région. Industrie intelligente à Fès, villes durables à Marrakech, énergies renouvelables à Dakhla.

L’ambition est chiffrée — ce sont des objectifs annoncés, non des résultats acquis : 10 milliards de dollars de contribution au PIB, 50 000 emplois créés, 12 régions couvertes. Les actifs stratégiques en cours de mise en place comprennent une Fabrique Nationale de Données, une Forge Logicielle Nationale, un cloud souverain et un supercalculateur de 50 MW. Le partenariat avec Mistral AI pour un laboratoire conjoint de R&D au sein de JAZARI ROOT témoigne d’une approche qui vise la production d’une intelligence artificielle culturellement enracinée. La feuille de route prévoit, d’ici 2029-2030, le développement d’un modèle national en darija et en amazigh.

Deux acteurs marocains méritent d’être explicités. L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), classée dans le top 400 mondial selon le Times Higher Education 2026 et première université africaine à avoir intégré ChatGPT Edu dans ses activités académiques, a créé dès 2020, avec le Groupe OCP, le Centre International d’Intelligence Artificielle du Maroc. Elle forme des chercheurs et des ingénieurs venus de tout le continent et organise chaque année une AI Winter School. L’Agence de Développement du Digital (ADD) assure, de son côté, la coordination institutionnelle du déploiement. Ces deux acteurs constituent, avec JAZARI, le triangle opérationnel de la stratégie marocaine.

Un investissement de 11 milliards de dirhams sur 2024-2026 supporte cette architecture. Ce n’est pas comparable aux fonds souverains du Golfe. Mais la cohérence du modèle — sa lisibilité stratégique, son ancrage institutionnel, sa vocation exportable — constitue un actif que l’argent seul ne crée pas.

III. Cinq niveaux de souveraineté IA

Le mot « souveraineté », dans le discours sur l’IA, risque de rester un slogan si on ne le découpe pas. Cinq niveaux en définissent la réalité :

Données — contrôler la collecte, le stockage et l’usage des données publiques nationales. Calcul — disposer d’une infrastructure de calcul nationale (data center 50 MW, supercalculateur) pour ne pas dépendre exclusivement de cloud étranger. Modèles — produire ou adapter des modèles entraînés sur des corpus nationaux : darija, amazigh, mais aussi patrimoine religieux marocain, archives des Habous, manuscrits de la Qarawiyyîne, corpus africains francophones et arabophones. C’est ici que la singularité culturelle marocaine devient un actif technologique. Un modèle linguistique fondé sur ces corpus ne pourra jamais être produit par Silicon Valley ni par les capitales du Golfe. Compétences — former des ingénieurs, des chercheurs et des décideurs capables d’auditer, reproduire et améliorer les modèles, pas seulement de les utiliser. Gouvernance — disposer d’un cadre réglementaire propre (Digital Law X.0, Framework IA responsable) pour piloter les usages, protéger les données et garantir la responsabilité des systèmes déployés dans les services publics.

Le Maroc progresse simultanément sur ces cinq niveaux. C’est ce qui distingue une stratégie d’une déclaration d’intention.

IV. La comparaison avec les pays arabes et musulmans les plus avancés

Une stratégie IA est d’abord une compétition d’acteurs. La cartographie mondiale est la suivante :

Zone Acteurs clés Modèle États-Unis OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft Model maker — écosystème privé Chine DeepSeek, Alibaba, Huawei Model maker — souveraineté totale France Mistral AI Model maker — open source européen Émirats arabes unis MGX, G42, MBZUAI Model maker — rente + attractivité Arabie saoudite SDAIA, HUMAIN Model maker — fonds souverain Maroc JAZARI, UM6P, ADD, Mistral AI (partenaire) Model adapter — ancrage territorial

L’Arabie saoudite domine la région MENA dans le GARI 2025, se positionnant 7e mondiale dans le pilier gouvernance et 9e dans l’adoption par le secteur public. Sa SDAIA pilote une stratégie adossée au fonds souverain Public Investment Fund et à la plateforme HUMAIN. Les Émirats ont été le premier pays au monde à créer un ministère dédié à l’intelligence artificielle, dès 2017. Ils visent 20 % du PIB non pétrolier généré par l’IA d’ici 2031, appuyés par MGX, un fonds de 100 milliards de dollars. Le Qatar affiche un score de capacité politique de 80,50 — parmi les leaders mondiaux — et une gouvernance de 77,50.

Ce modèle est performant — mais il n’est pas reproductible. Il ne répond pas aux questions d’équité territoriale, d’enracinement linguistique ou de coopération Sud-Sud qui sont précisément les angles distinctifs du modèle marocain. Comme le souligne Oxford Insights, la préparation à l’IA est fortement corrélée à la cohérence de l’investissement à long terme et à la coordination interministrielle — pas uniquement à la puissance financière brute.

V. Le Maroc comme puissance d’entraînement africaine

En septembre 2025, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le Maroc a lancé le Hub Digital for Sustainable Development (D4SD), en partenariat avec le PNUD, doté d’un budget de 38 millions de dollars sur trois ans dont 8 millions apportés par Rabat. L’objectif est d’aider les pays arabes et africains à exploiter l’intelligence artificielle pour accélérer les Objectifs de développement durable. Cette initiative positionne le Maroc non comme bénéficiaire de la coopération internationale, mais comme architecte et financeur d’un modèle régional.

Le paysage africain de l’IA est cependant plus compétitif qu’il n’y paraît. L’Afrique du Sud est le seul pays africain présent dans le Global AI Vibrancy Tool de Stanford (36e mondial). L’Égypte se positionne parmi les premiers en Afrique dans le GARI. Le Rwanda, qui a accueilli en avril 2025 le premier Sommet mondial de l’IA en Afrique à Kigali, et le Kenya, qui a lancé sa stratégie nationale IA 2025-2030 en mars 2025, sont des concurrents sérieux. Selon l’Union africaine, plus de 83 % du financement des startups IA africaines en 2025 s’est concentré au Kenya, au Nigéria, en Afrique du Sud et en Égypte.

Le Maroc dispose néanmoins d’atouts que ses concurrents africains ne possèdent pas : une proximité géographique et culturelle avec l’Europe, une francophonie opérationnelle qui ouvre 54 pays africains, et une stratégie d’IA territorialement déconcentrée que des acteurs comme Nvidia ont identifiée comme atout pour un déploiement régional. GITEX Africa 2026 à Marrakech, avec 400 investisseurs et 1 500 exposants, matérialise cette ambition.

Selon la Banque africaine de développement, l’IA pourrait contribuer à hauteur de 1 000 milliards de dollars au PIB africain d’ici 2035. Mais le leadership africain ne se décrète pas : il se vérifie par l’usage, la confiance, le transfert et l’appropriation par les pays partenaires.

VI. Qui gagne quoi ?

Derrière les annonces stratégiques, une analyse des intérêts en jeu s’impose.

Acteur Intérêt stratégique Maroc Souveraineté numérique, leadership africain, modernisation des services publics Mistral AI Accès au marché africain, corpus linguistiques rares (darija, amazigh), partenariat institutionnel Nvidia Infrastructure GPU régionale, hub de calcul entre Europe et Afrique Afrique Solutions IA adaptées aux réalités locales, transfert de compétences Europe (UE) Partenaire sud fiable, extension du marché numérique, réduction dépendance à la Chine Golfe Influence technologique régionale, expansion des écosystèmes IA vers l’Afrique

VII. Les conditions de réussite — et les risques d’exécution

Il serait inexact de lire le classement du Maroc au 87e rang mondial comme un simple retard. Oxford Insights distingue désormais les « model makers » — poignée de nations capables de construire des modèles IA de pointe — et les « model takers » qui gèrent les impacts de l’IA sur leurs sociétés. Le Maroc cherche une troisième voie : celle du model adapter, qui s’approprie les technologies fondatrices pour les enraciner dans son contexte culturel et les redistribuer vers le Sud global.

Mais cette voie exige une rigueur que l’enthousiasme stratégique ne doit pas occulter. Le véritable risque n’est pas de manquer de partenaires internationaux. Il est de devenir consommateur d’infrastructures et de modèles conçus ailleurs, sans acquérir les compétences permettant de les reproduire, les auditer et les améliorer.

Les risques d’exécution sont identifiables : dépendance aux GPU et au cloud étranger si l’infrastructure souveraine tarde ; partenariats avec Mistral AI ou Nvidia sans clause de transfert technologique effectif ; fuite des talents formés à l’UM6P vers des marchés plus rémunérateurs ; fracture territoriale si les instituts JAZARI restent des vitrines sans déploiement réel dans les régions ; modèles linguistiques en darija et amazigh insuffisamment entraînés faute de corpus structurés.

Ces risques ne sont pas des fatalités. Ils sont les conditions de réussite de la stratégie : chaque partenariat doit s’accompagner d’accès aux poids des modèles ( weights ), de capacité de fine-tuning local et de propriété des données d’entraînement. Sans cela, la souveraineté annoncée reste formelle.

Les nations qui marqueront la prochaine décennie africaine en matière de numérique ne seront pas nécessairement celles qui auront les plus grands serveurs. Elles seront celles qui auront produit le sens de leur transformation — et eu le courage de le partager.