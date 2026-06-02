Maroc-UE : un appui de 3,7 milliards de dirhams pour la Politique nationale de l’eau

L’objectif de cet appui européen est d’accompagner le Maroc dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de politiques publiques liées à l’eau, axé sur quatre priorités essentielles : améliorer la connaissance des ressources hydriques face aux impacts du changement climatique, renforcer la gestion des événements extrêmes tels que sécheresses et inondations, protéger la qualité des ressources en eau et de la biodiversité, et préserver les ressources en eau souterraine.

Cet appui européen s’inscrit également dans le Partenariat Vert Maroc-UE, signé en octobre 2022, et le Pacte pour la Méditerranée, adopté en novembre 2025, qui font de la résilience climatique et de la gestion des ressources en eau des priorités communes. De même, cette initiative vient renforcer les efforts engagés par le Maroc à travers son Plan national de l’eau et le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné l’importance de l’eau comme héritage à préserver pour les générations futures et enjeu de souveraineté, soutenu par la vision du Roi Mohammed VI. Il a affirmé que face à la sécheresse, le Maroc a opté pour l’anticipation et l’action, en réformant son modèle hydrique. Le ministre a insisté sur la nécessité d’une gouvernance rigoureuse et d’une responsabilité partagée pour garantir le succès de ce programme, qui sera coordonné avec le ministère de l’Économie et des Finances et d’autres institutions.

Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE au Maroc, a mis en avant l’engagement de l’UE à soutenir le Maroc et la région méditerranéenne dans la gestion durable des ressources en eau. Il a rappelé que ce programme fait partie des priorités du Partenariat Vert et du Pacte pour la Méditerranée, visant à renforcer la coopération face aux défis climatiques.

Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE au Maroc, a mis en avant l’engagement de l’UE à soutenir le Maroc et la région méditerranéenne dans la gestion durable des ressources en eau. Il a rappelé que ce programme fait partie des priorités du Partenariat Vert Maroc-UE et du Pacte pour la Méditerranée, visant à renforcer la coopération face aux défis climatiques.

L’ambassadeur d’Allemagne, Robert Dolger, a, quant à lui, relevé que son pays, à travers la banque de développement (KfW), soutient ce programme avec un financement ciblé sur l’adaptation climatique et la préservation des eaux souterraines.

Pasquale Salzano, ambassadeur d’Italie, a exprimé la fierté de son pays de participer à ce projet ambitieux, qui s’inscrit dans le cadre du plan “Piano Mattei”, mettant en avant l’expertise italienne en gestion des ressources hydriques.

Face à une pression croissante sur ses ressources en eau, accentuée par les effets du changement climatique, le Maroc a engagé depuis des décennies une politique ambitieuse de gestion durable de ses ressources hydriques.