Israël : Le festival « Morocciada » fait vibrer la ville de Migdal HaEmek au rythme du patrimoine marocain

La ville de Migdal HaEmek, dans le nord d’Israël, a vibré les 3 et 4 juin 2026 au rythme de la « Morocciada », un festival entièrement dédié au patrimoine marocain. Inauguré par le maire de la ville, originaire de Beni Mellal, cet événement de deux jours a célébré les traditions culinaires, artistiques et culturelles du Royaume.

Du 3 au 4 juin 2026, la ville israélienne de Migdal HaEmek a accueilli le festival « Morocciada ». Cette manifestation culturelle s’est organisée autour de la préservation et de la transmission du patrimoine marocain. C’est le maire de la commune, Yaki Ben Haim, originaire de Beni Mellal au Maroc, qui l’a officiellement inaugurée.

Le programme de la journée du premier jour s’est articulé autour de l’environnement scolaire. Une délégation de professionnels marocains a été reçue dans les complexes éducatifs « Yaret HaEmek » et « Ort Rogozin ». À cette occasion, élèves et enseignants ont installé des structures de réception reprenant les codes de l’artisanat et de la décoration traditionnelle marocaine. Des ateliers thématiques ont permis aux étudiants de présenter des travaux sur l’histoire et les racines de la communauté juive marocaine.

La partie du festival ouverte au public, organisée dans l’amphithéâtre de la mairie, a mis à l’honneur la gastronomie et les arts du Royaume. Des zones de restauration ont proposé les spécialités culinaires traditionnelles comme le couscous, la chebbakia, le baghrir, le sfenj. Plusieurs musiciens ont marqué la programmation artistique, dont les chanteurs Eyal Levi et Eden Ben Zaken, qui ont interprété des morceaux du répertoire musical judéo-marocain et populaire.