Canicule : 17 départements français en vigilance orange ce jeudi

Mercredi, l’institut météorologique Météo-France a émis une alerte de vigilance orange canicule pour 17 départements français, y compris Paris et sa petite couronne, pour la journée de jeudi.

Les départements placés sous cette alerte sont les suivants : Charente, Charente-Maritime, Côtes-d’Armor, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Paris, Deux-Sèvres, Vendée, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Les prévisions indiquent que les températures à Paris devraient atteindre des niveaux élevés, variant entre 34 et 35 degrés jeudi après-midi. La nuit qui suivra ne sera guère plus clémente, avec des températures minimales restant élevées, autour de 22 à 23 degrés, selon le bulletin de Météo-France.

Dans l’ouest et le sud de la France, la chaleur se maintient également, bien que Météo-France note une exception : “L’ouest de la Bretagne et le Cotentin bénéficieront d’un rafraîchissement plus prononcé”.

Cette vague de chaleur précoce a des conséquences sur la qualité de l’air, avec un pic de pollution à l’ozone actuellement observé à Paris et dans sa région. En conséquence, les autorités recommandent l’utilisation des transports en commun pour réduire les émissions polluantes.

Pour faire face à cette situation, la préfecture de police a également décidé de réduire les limitations de vitesse sur plusieurs axes routiers dans le but de limiter l’impact environnemental.