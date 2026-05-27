UE : les 27 valident le compromis sur l’accord commercial avec les Etats-Unis

Les Etats membres de l’Union européenne ont validé, mercredi, le compromis trouvé avec le Parlement sur l’accord commercial conclu l’an dernier avec Washington, qui n’a besoin désormais que d’un ultime feu vert des eurodéputés pour entrer en vigueur.

Les représentants des 27 pays de l’Union ont entériné le texte négocié avec les parlementaires européens la semaine dernière, visant à supprimer les droits de douane appliqués dans l’UE sur la plupart des biens importés des Etats-Unis, en échange du plafonnement à 15% des taxes imposées par le président américain Donald Trump sur les produits européens.

Les eurodéputés devraient à leur tour valider formellement le compromis mi-juin lors de leur prochaine session plénière à Strasbourg, après un passage en commission mardi prochain, à temps pour respecter l’ultimatum de M. Trump, qui avait donné à l’UE jusqu’au 4 juillet, jour des 250 ans de l’indépendance américaine, pour ratifier l’accord sur les droits de douane négocié l’été dernier à Turnberry, en Ecosse.

Dans leur compromis, le Parlement européen et les représentants des 27 ont assorti la suppression des droits de douane européens de quelques garde-fous. Ces mesures ont cependant été revues en baisse par rapport aux exigences des eurodéputés, pour ne pas provoquer de nouvelles tensions avec Washington.

Il est notamment prévu que la mesure expirera fin 2029, après la fin du mandat de M. Trump, à moins qu’une prolongation ne soit votée d’ici là.

Le Parlement, qui avait jugé l’accord défavorable à l’UE, avait suspendu le processus de ratification à plusieurs reprises, mais la Commission européenne a défendu ce pacte sur les droits de douane, au nom de la préservation des relations entre l’UE et son premier partenaire commercial.