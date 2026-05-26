Mohamed Ouahbi : “La fraîcheur mentale est primordiale pour les Lions de l’Atlas au Mondial 2026”

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi, a souligné l’importance de la gestion de la fraîcheur mentale pour les Lions de l’Atlas. Il a déclaré : “Toutes les équipes participant au Mondial doivent gérer la fatigue après une longue saison. Nous avons surtout besoin de fraîcheur mentale, qui est très importante.”

Ouahbi a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre le travail physique et la gestion de la fatigue afin d’éviter une surcharge mentale. Il a également mis en avant la qualité de son staff technique et médical, qui sera essentiel pour assurer de bonnes conditions de préparation aux joueurs.

En ce qui concerne les performances individuelles, le sélectionneur a salué l’engagement de l’ensemble des joueurs. Il a évoqué le cas de Nayef Aguerd, qui est “en phase de rétablissement” et montre des signes de progrès. “C’est un joueur expérimenté, sérieux dans son travail, capable de retrouver rapidement son rythme compétitif”, a-t-il précisé.

Concernant les joueurs Diop et Halhal, Ouahbi a expliqué que leur sélection est basée sur leurs performances lors des matchs amicaux contre l’Équateur et le Paraguay, où ils ont su répondre aux attentes. Il a également mentionné l’intégration rapide de Bouaddi, qui a rapidement compris le style de jeu de l’équipe.

Pour Sofiane Boufal, le sélectionneur a reconnu la bonne saison du joueur, tout en rappelant que la sélection a été limitée à 26 joueurs, avec des choix basés sur les profils recherchés dans le projet de jeu.

Les matchs amicaux programmés avant le Mondial serviront à préparer les joueurs dans les meilleures conditions pour le premier match officiel. “Ce sont des matchs très intéressants qui vont nous permettre d’ajuster certaines choses afin d’arriver au premier match dans le meilleur état de forme possible”, a-t-il ajouté.

Enfin, Ouahbi a conclu en affirmant que l’équipe abordera la compétition avec ambition et confiance. “Nous allons tout faire pour aller le plus loin possible et rendre les Marocains fiers de leur équipe et de leur pays. Nous sommes confiants tout en restant réalistes.”