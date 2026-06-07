Le milieu de terrain marocain, Ismaël Saibari, véritable valeur montante du football européen

Ismaël Saibari est un joueur que rien ne semble pouvoir arrêter une fois lancé. Champion des Pays-Bas avec le PSV pour la troisième année consécutive, meilleur joueur de l’Eredivisie cette saison et désormais mondialiste avec les Lions de l’Atlas, le milieu offensif marocain s’impose comme une valeur montante du très haut niveau européen.

Annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich, l’international marocain de 25 ans, qui vit l’une des saisons les plus abouties de sa carrière, voit son statut basculer définitivement, de talent prometteur en celui de cadre confirmé, à la veille de la Coupe du monde 2026 où il figure parmi les pièces très attendues des Lions de l’Atlas.

Entre la sélection nationale et le PSV Eindhoven, Saibari a construit sa progression avec patience et détermination. Longtemps présenté comme un espoir au potentiel considérable, le natif de Terrassa, en Espagne, a transformé au fil des années les promesses en certitudes.

Auteur cette saison de 19 buts et de neuf passes décisives toutes compétitions confondues, le Lion de l’Atlas a été l’un des principaux artisans du sacre de son équipe. Sa régularité, sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous et son impact offensif lui ont valu le Soulier d’or de l’Eredivisie, une reconnaissance prestigieuse qui confirme la nouvelle dimension prise par l’international marocain au sein du football européen.

Passé par les centres de formation en Belgique avant de rejoindre l’académie du PSV, Saibari a trouvé à Eindhoven l’environnement idéal pour exprimer toutes ses qualités. Puissant, technique et capable d’évoluer à plusieurs postes du milieu de terrain ou de l’attaque, il a gravi méthodiquement tous les échelons jusqu’à devenir l’une des références du football néerlandais.

Son évolution est celle d’un joueur qui a appris à maîtriser son potentiel, à mieux gérer son corps et à gagner en maturité pour s’affirmer comme une pièce maîtresse du dispositif de Peter Bosz. Son entraîneur d’ailleurs n’a jamais caché son admiration pour l’international marocain qu’il considère parmi les plus complets du continent.

« Il allie puissance, technique et intelligence de jeu », a récemment résumé le technicien néerlandais. Une définition qui correspond parfaitement au profil du Marocain, capable de casser les lignes balle au pied, d’accélérer le jeu et de se montrer décisif devant le but.

Cette montée en puissance a naturellement attiré l’attention des plus grands clubs européens. Après avoir suscité l’intérêt de plusieurs formations italiennes et anglaises, Saibari est désormais tout proche de rejoindre le géant bavarois. Un transfert qui représenterait une étape majeure dans son ascension et l’occasion de s’installer durablement parmi l’élite mondiale.

Son éclosion a également profité à la sélection marocaine, où Ismaël Saibari compte désormais 29 capes pour 9 buts, s’imposant progressivement comme un joueur polyvalent et décisif, capable d’évoluer au milieu comme dans les lignes offensives, grâce à sa puissance de projection, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les moments clés.

A l’approche de la Coupe du monde 2026 où Saibari figure parmi les éléments appelés à porter les ambitions du Maroc sur la scène internationale, les attentes sont élevées autour d’une génération qui a déjà marqué l’histoire en atteignant les demi-finales du Mondial 2022.

Saibari lui-même ne cache pas ses ambitions, convaincu du potentiel du Onze national qu’il il rêve de voir percer encore plus sur la scène mondiale.

Entre une Coupe du monde qui s’annonce comme un tournant et un transfert vers le Bayern Munich qui pourrait le propulser dans une autre dimension, Ismaël Saibari avance avec la sérénité des joueurs qui ont pleinement conscience de leur valeur. Pour le Maroc comme pour le football européen, son histoire ne fait probablement que commencer.