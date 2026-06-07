Festival de Fès: Sami Yussuf offre une prestation d’une grande intensité spirituelle

L’artiste britannique Sami Yusuf a offert, samedi soir à Bab Al Makina de Fès, une prestation artistique d’une grande intensité spirituelle, emmenant le public dans un voyage à travers les univers du soufisme et les sonorités du monde.

Présenté dans le cadre de la 29ᵉ édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, ce spectacle a proposé un répertoire inspiré de diverses traditions musicales internationales, mêlant spiritualité, émotion et ouverture culturelle.

Pour cette soirée, l’artiste était accompagné de la chanteuse marocaine Nabila Maan, du monchid marocain Ismaïl Boujia, ainsi que d’un orchestre réunissant des musiciens venus de Turquie, du Royaume-Uni, de France, de Chine, de Jordanie, d’Azerbaïdjan et du Maroc, conférant à la prestation une dimension résolument universelle, fidèle à la philosophie du festival.

Le programme artistique a alterné entre chants soufis, mowachahat andalouses et compositions contemporaines issues du dernier album de Sami Yusuf, dont certaines ont été interprétées en public pour la première fois.

L’artiste a également revisité plusieurs œuvres emblématiques de son parcours musical. Il a notamment ouvert son concert avec le célèbre titre « Madad », chaleureusement accueilli par un public qui a accompagné l’interprétation par des applaudissements nourris et des reprises en chœur, avant d’enchaîner avec d’autres succès de son riche répertoire, tels que « Mawlana » et « Hasbi Rabbi ».

Parmi les moments les plus marquants de la soirée, l’interprétation conjointe, aux côtés de Nabila Maan et d’Ismaïl Boujia, de plusieurs pièces du patrimoine poétique et musical arabo-andalou, notamment « Al-Fiyachia » et le célèbre poème « Lamma Bada Yatathanna », dans une expérience artistique qui a profondément ému l’assistance.

En clôture de cette soirée, Sami Yusuf a invité le public à découvrir l’univers du qawwali, l’une des expressions spirituelles majeures d’Asie du Sud, à travers une interprétation vibrante de « Mast Qalandar », célèbre poème soufi du sous-continent indien réputé pour son rythme entraînant et sa forte charge spirituelle.

L’artiste poursuivra sa participation au Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde lors de la soirée de clôture, aux côtés de l’Ensemble Konya de musique soufie urbaine et des Voix du Samaâ soufi marocain.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde propose, durant quatre jours, une programmation riche mêlant spiritualité, art et émotion. Plus de 160 artistes issus des quatre coins du monde y présentent 18 spectacles célébrant la diversité des patrimoines musicaux et des traditions spirituelles.