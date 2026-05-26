Mondial 2026 : Mohamed Ouahbi dévoile la liste finale des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a révélé mardi la liste des 26 joueurs qui représenteront le Maroc lors de la Coupe du Monde de football, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En plus des joueurs sélectionnés, trois réservistes ont également été nommés, renforçant ainsi les options de l’équipe.

Le Maroc évoluera dans le groupe C, où il affrontera des équipes prestigieuses telles que le Brésil, l’Écosse et Haïti.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens :

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

Ahmed Reda Tagnaouti

Défenseurs :

Noussair Mazraoui

Anas Salah-Eddine

Youssef Bellammari

Achraf Hakimi

Zakaria El Ouahdi

Nayef Aguerd

Chadi Riad

Redouane Halhal

Issa Diop

Milieux de terrain :

Samir El Mourabet

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Sofyan Amrabat

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss

Ismaël Saibari

Attaquants :

Abdesamad Ezzalzouli

Chemsdine Talbi

Soufiane Rahimi

Ayoub El Kaabi

Brahim Diaz

Yassine Gessim

Ayoube Amaimouni-Echghouyab

Réservistes :