Mondial 2026 : Mohamed Ouahbi dévoile la liste finale des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a révélé mardi la liste des 26 joueurs qui représenteront le Maroc lors de la Coupe du Monde de football, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En plus des joueurs sélectionnés, trois réservistes ont également été nommés, renforçant ainsi les options de l’équipe.
Le Maroc évoluera dans le groupe C, où il affrontera des équipes prestigieuses telles que le Brésil, l’Écosse et Haïti.
Voici la liste des joueurs convoqués :
Gardiens :
- Yassine Bounou
- Munir El Kajoui
- Ahmed Reda Tagnaouti
Défenseurs :
- Noussair Mazraoui
- Anas Salah-Eddine
- Youssef Bellammari
- Achraf Hakimi
- Zakaria El Ouahdi
- Nayef Aguerd
- Chadi Riad
- Redouane Halhal
- Issa Diop
Milieux de terrain :
- Samir El Mourabet
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Sofyan Amrabat
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismaël Saibari
Attaquants :
- Abdesamad Ezzalzouli
- Chemsdine Talbi
- Soufiane Rahimi
- Ayoub El Kaabi
- Brahim Diaz
- Yassine Gessim
- Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Réservistes :
- El Mehdi Al Harrar
- Amine Sbai
- Marwane Saadane