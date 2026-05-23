Le Roi Mohammed VI gracie les supporters sénégalais, responsables d’actes de violence

A l’occasion de l’avènement de Aïd Al Adha, le Roi Mohammed VI a accordé, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

« Par cette Haute Décision, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance », indique samedi un communiqué du Cabinet royal.

A l’occasion de Aïd Al Adha Al Moubarak, le Roi présente ses vœux sincères à son frère le président M. Bassirou Diomaye Faye, aux autorités et au peuple sénégalais frère, souligne encore le communiqué.