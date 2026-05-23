Un protocole d’accord en « phase de finalisation » avec les Etats-Unis, selon l’Iran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a affirmé samedi que son pays était en « phase de finalisation » d’un protocole d’accord avec les États-Unis en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

« Cela ne signifie pas nécessairement que nous et les Etats-Unis parviendrons à un accord sur les questions importantes », a toutefois ajouté M. Baghaei, précisant que le dossier nucléaire ne faisait pas partie « à ce stade » de l’accord en discussions.

Parmi les 14 clauses de ce protocole d’accord figurent « la question du détroit d’Ormuz » ainsi que « la fin des actes de piraterie menées par les Etats-Unis contre la navigation internationale », allusion au blocus naval annoncé par Washington le 12 avril, alors que la République islamique avait de facto bloqué, depuis le début de la guerre, le détroit d’Ormuz, voie stratégique par laquelle transitait avant le conflit un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.