Aïd Al-Adha au Maroc : Vendredi 29 mai, jour de congé exceptionnel dans les administrations publiques (Communiqué)

« A l’occasion de l’Aïd Al-Adha, qui correspond au mercredi 10 Dou Al Hijja de l’année 1447 (27 mai 2026), il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 29 mai 2026, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005) », a indiqué le département dans un communiqué.