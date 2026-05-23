Aïd Al-Adha au Maroc : Vendredi 29 mai, jour de congé exceptionnel dans les administrations publiques (Communiqué)

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A l’occasion de l’Aïd Al-Adha, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 29 mai, a annoncé le Département du Chef du gouvernement.

« A l’occasion de l’Aïd Al-Adha, qui correspond au mercredi 10 Dou Al Hijja de l’année 1447 (27 mai 2026), il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 29 mai 2026, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005) », a indiqué le département dans un communiqué.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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