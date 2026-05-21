Donald Trump réaffirme que l’Iran ne possédera pas l’arme nucléaire

« Pour l’instant, nous sommes en pleine négociation et nous verrons bien, mais d’une manière ou d’une autre, nous y arriverons. Ils n’auront jamais accès à l’arme nucléaire », a déclaré Donald Trump lors d’un échange avec des journalistes au bureau ovale de la Maison Blanche.

« Il s’agit de la nucléarisation d’un pays que certains qualifieraient de fou, et nous ne pouvons pas laisser l’Iran se doter de l’arme nucléaire, c’est tout ce qu’il y a à dire », a-t-il enchaîné.

Si l’Iran se dote de l’arme atomique, « il y aura une guerre nucléaire au Moyen-Orient, et cette guerre s’étendra jusqu’ici, elle s’étendra jusqu’en Europe », a déclaré M. Trump, ajoutant que Washington « ne laisser jamais cela se produire ».

Mercredi, le président américain a assuré que les Etats-Unis sont dans la « dernière phase » des négociations avec l’Iran en vue de trouver un accord mettant fin au conflit au Moyen-Orient. « Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j’espère que cela n’arrivera pas », a-t-il dit, affirmant « n’être pas pressé » de trouver un accord.