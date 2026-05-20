Leila Benali annonce l’autorisation de projets énergétiques majeurs de 3 000 mégawatts au premier trimestre 2026

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a annoncé mardi devant la Chambre des conseillers que plusieurs projets énergétiques d’une capacité totale avoisinant 3000 mégawatts ont été autorisés durant le premier trimestre de l’année 2026, représentant des investissements estimés à près de 22 milliards de dirhams.

Répondant à une question orale sur les “mesures et moyens visant à ouvrir et renforcer les investissements dans le secteur de l’énergie”, Mme Benali a souligné que ces projets représentent “près du tiers de la capacité installée actuelle au Maroc”. Elle considère que ce premier trimestre 2026 marque “le deuxième tournant en matière d’investissements et d’autorisations”.

Depuis 2021, le ministère a autorisé environ 66 projets d’énergies renouvelables d’une capacité totale de 6 gigawatts, pour des investissements dépassant 55 milliards de dirhams, en comparaison avec seulement 23 autorisations entre 2011 et 2021. Le rythme d’octroi des autorisations est désormais huit fois supérieur à celui enregistré avant 2021.

La ministre a également indiqué que la part des énergies renouvelables est passée de 37% en 2021 à 46% en 2025, une hausse significative de neuf points en quatre ans. Toutefois, elle a précisé que cette proportion reste “bien inférieure à la part réelle”, tenant compte des chiffres relatifs aux panneaux solaires importés et des efforts dans le domaine de l’autoproduction.

Mme Benali a souligné que le soutien à l’investissement dans le secteur énergétique est un levier essentiel pour la création d’emplois et le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale, en répondant à l’enjeu de la souveraineté énergétique. Elle a mis en avant les réformes institutionnelles, législatives et réglementaires engagées par le gouvernement pour faire face aux contraintes internes et externes.

Dans ce cadre, la loi 82.21 relative à l’autoproduction d’électricité ouvre la voie aux citoyens et aux entreprises pour produire de l’électricité propre pour leur propre consommation. Parallèlement, la loi 40.19 relative aux énergies renouvelables a permis de simplifier les procédures et de réaliser, pour la première fois, des installations de stockage d’électricité.

Elle a également évoqué le plan d’équipement électrique de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable pour la période 2025-2030, un “plan vert” mobilisant des investissements de 120 milliards de dirhams. Ce plan prévoit une capacité additionnelle de 15 gigawatts, dont plus de 12 gigawatts provenant de sources renouvelables, soit 88 % des nouvelles capacités.

Concernant le secteur des produits pétroliers, la ministre a affirmé que le ministère poursuit la mise en œuvre de réformes visant à renforcer l’investissement et la concurrence, en simplifiant et numérisant les procédures administratives. Plus de 800 stations-service ont été créées grâce à des investissements avoisinant 2,5 milliards de dirhams, générant ainsi plus de 4000 emplois.

Enfin, Mme Benali a indiqué que le gouvernement a engagé, entre autres réformes, celle de l’Office national des hydrocarbures et des mines, dans le but d’élaborer un projet de loi encadrant le secteur du gaz naturel, lequel a été soumis au Secrétariat général du gouvernement.