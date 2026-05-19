Le Prince Héritier Moulay El Hassan inaugure à Rabat la 3e édition du Morocco Gaming Expo

Mardi, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé l’ouverture de la 3e édition du Morocco Gaming Expo (MGE 2026) à Rabat, un événement clé pour les passionnés et professionnels de l’industrie du gaming, qui se déroule du 20 au 24 mai sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

L’inauguration de l’expo souligne l’engagement royal en faveur de l’épanouissement des jeunes et de leur intégration dans l’économie numérique. Le thème de cette année, “Talent Marocain”, met en avant la créativité et l’innovation des jeunes talents marocains, renforçant ainsi l’image du Maroc sur la scène internationale du gaming.

Le Royaume, sous l’impulsion du Roi, vise à créer des milliers d’emplois dans ce secteur, à encourager l’investissement et à positionner le Maroc comme un hub technologique de référence. Lors de la visite de la plateforme d’exposition, le Prince Héritier a pu découvrir la diversité de l’écosystème marocain, notamment à travers des stands de startups, des démonstrations et des rencontres avec divers acteurs de l’industrie.

Cette édition introduit également de nouvelles zones thématiques, telles que “MGE PlayTest” et “MGE Talks”, ainsi qu’une Arena dédiée aux tournois eSports. Le Prince Héritier a donné le coup d’envoi du tournoi eSport de football, offrant aux amateurs une expérience immersive.

Le Morocco Gaming Expo comprend un espace B2B pour favoriser les rencontres professionnelles et des forums de discussion sur des sujets variés, allant des politiques publiques à la sécurité dans le gaming. Ces forums, animés par des experts marocains et internationaux, visent à stimuler l’innovation et les collaborations dans le secteur.

En intégrant des compétitions eSports et des workshops pour les jeunes, l’expo souligne le potentiel du Maroc dans l’industrie du divertissement. Cet événement s’inscrit également dans le cadre de la reconnaissance par l’UNESCO de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026, renforçant la vision royale de faire de la ville un centre culturel majeur.

À son arrivée, le Prince Héritier a été accueilli par des personnalités officielles, dont le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que des représentants de l’industrie du jeu. L’événement se présente ainsi comme une plateforme dynamique pour l’avenir du gaming au Maroc.