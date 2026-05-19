Marco Rubio présidera la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Atlanta, les 30 et 31 octobre

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, dirigera la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tiendra à Atlanta, en Géorgie, les 30 et 31 octobre.

Cet événement réunira les chefs de la diplomatie des principales économies mondiales dans le but de favoriser la stabilité et la prospérité à l’échelle mondiale, a annoncé le département d’État dans un communiqué publié lundi.

Les discussions aborderont principalement des thèmes tels que “le renforcement de la coopération internationale, la réponse aux défis économiques mondiaux et le soutien à des marchés ouverts ainsi qu’à des chaînes d’approvisionnement résilientes”, a précisé la même source.

Le président Donald Trump clôturera ces rencontres en présidant le sommet des dirigeants, qui se tiendra les 14 et 15 décembre au Trump National Doral à Miami, en Floride, à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis.