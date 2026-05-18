Trump suspend une attaque militaire contre l’Iran pour donner une chance aux « négociations » en cours

« L’Emir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, le Prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman Al Saud, et le Président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, m’ont demandé de suspendre l’attaque militaire que nous avions prévue contre la République islamique d’Iran, qui devait avoir lieu demain, car des négociations sérieuses sont actuellement en cours », a écrit le Chef de l’executif américain sur son réseau Truth social.

Selon M. Trump, ces dirigeants ont assuré que les discussions en cours pourraient aboutir à un accord « tout à fait acceptable » pour les États-Unis, les pays du Moyen-Orient et la communauté internationale.

Le président américain a souligné que tout éventuel accord devra impérativement garantir l’absence d’armes nucléaires iraniennes. « Cet accord inclura, et c’est important, AUCUNE ARME NUCLÉAIRE POUR L’IRAN ! », a-t-il assuré.

« Par respect pour les dirigeants susmentionnés, j’ai donné pour instruction au Secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, au chef d’état-major des armées, le général Daniel Caine, et à l’armée américaine, que nous ne mènerons PAS l’attaque prévue contre l’Iran demain », a-t-il ajouté.

Le président Trump a toutefois averti que les forces armées américaines demeurent en état d’alerte maximale. « Je leur ai également demandé de se tenir prêts à lancer un assaut complet et à grande échelle contre l’Iran, à tout moment, au cas où un accord acceptable ne serait pas conclu », a-t-il dit.

Dimanche, Donald Trump a menacé d’anéantir l’Iran si Téhéran ne conclut pas rapidement un accord avec Washington.

« Pour l’Iran, le temps presse et ils feraient mieux de se bouger, VITE, sinon il ne restera plus rien d’eux », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur Truth Social.