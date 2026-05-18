Tirs dans une mosquée de San Diego : trois morts, dont deux suspects (police)

Une intrusion armée dans une mosquée de San Diego, en Californie, a entraîné la mort de trois personnes, dont deux suspects, selon les déclarations de la police locale.

Lors d’une conférence de presse, le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, a indiqué que les deux suspects, âgés de 17 et 19 ans, semblent avoir succombé à des blessures par balle. La troisième victime de cette attaque est un agent de sécurité du Centre islamique de San Diego, le site où l’incident s’est produit. En conséquence, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette tragédie.

Wahl a précisé que l’incident est actuellement considéré comme un crime de haine, en raison de la nature du lieu de culte ciblé. La police fédérale (FBI) a également été sollicitée pour participer à l’enquête.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des dizaines de voitures de police et des agents lourdement armés encerclant la mosquée après l’incident.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il avait été informé de la situation. Parallèlement, le maire de San Diego, Todd Gloria, a confirmé la présence de tirs au sein de la mosquée et a appelé la population à éviter la zone concernée.