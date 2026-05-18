La Pologne va se doter d’un centre de maintenance des chars américains « Abrams »

Un accord a été signé lundi à Varsovie pour la création du premier centre agréé en Europe dédié à la maintenance des moteurs des chars américains Abrams, avec un investissement de plus de 70 millions d’euros.

L’accord, signé entre les Ateliers aéronautiques militaires polonais n° 1 et la société américaine Honeywell, a été conclu en présence du Premier ministre polonais, Donald Tusk, et du ministre de la Défense, Wladyslaw Koisniak-Kamysz. Ce centre sera établi à Deblin, dans l’est de la Pologne, et sera chargé de l’entretien des moteurs AGT1500 qui équipent.

Le projet inclut la modernisation des infrastructures techniques, la formation du personnel et la constitution d’un stock de pièces de rechange pour la réparation de ces moteurs. Le ministère polonais de la Défense a également précisé que la Pologne s’apprête à recevoir 366 chars Abrams, dont 250 dans leur version moderne.

Cet accord souligne l’amitié entre la Pologne et les États-Unis, fondée sur une confiance mutuelle et un engagement ferme envers la sécurité de l’Europe. Dans ce contexte, le Premier ministre Tusk a déclaré qu’il était “difficile de trouver de meilleures preuves de la solidité, de la fiabilité et de la pérennité de la coopération et de l’amitié entre les deux pays”.

Tusk a également exprimé sa conviction qu’“aucune turbulence ne saurait ébranler ce qui constitue le fondement de la sécurité européenne et américaine”.

Ce centre de maintenance s’inscrit dans le cadre d’une commande plus large faite par la Pologne, comprenant la livraison de 366 chars de combat de type Abrams. Cette commande comprend 116 chars M1A1 d’occasion, pour un montant de 1,4 milliard de dollars, dont la finalisation est prévue pour la mi-2024, ainsi que 250 chars M1A2 neufs, dont la livraison a débuté au début de l’année 2025.