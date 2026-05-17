Élections législatives du 23 septembre au Maroc : inscription sur les listes électorales ouverte du 15 mai au 13 juin 2026

Dans un communiqué officiel, le ministre de l’Intérieur a annoncé que le délai pour le dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur les listes électorales générales, en vue des élections législatives prévues le 23 septembre 2026, est fixé du 15 mai au 13 juin 2026. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour garantir une participation citoyenne active lors de ces élections.

L’arrêté ministériel n° 690.26, publié dans le bulletin officiel du 23 avril 2026, précise les délais et les modalités de révision des listes électorales. Le ministre exhorte tous les citoyens qui n’étaient pas encore inscrits à se manifester durant cette période cruciale. Pour être éligibles, les candidats à l’inscription doivent avoir au moins 18 ans, ou atteindre cet âge au moment du scrutin.

Les personnes ayant changé de lieu de résidence sont également invitées à mettre à jour leur inscription. Celles qui ont déménagé en dehors de leur commune ou arrondissement d’origine doivent soumettre une demande de transfert de leur inscription vers leur nouvelle adresse. Pour ceux qui ont changé de résidence au sein de la même commune ou arrondissement, une actualisation de l’adresse est nécessaire.

Les demandes d’inscription et de transfert peuvent être faites directement en ligne sur le site “www.listeselectorales.ma” ou auprès des bureaux désignés par l’autorité administrative locale. Cette démarche simplifiée vise à encourager une plus grande participation des électeurs.

De plus, le ministre de l’Intérieur rappelle l’importance de vérifier son inscription sur les listes électorales. Les citoyens peuvent envoyer un SMS au numéro gratuit 2727 ou visiter le site électronique dédié pour s’assurer que leur nom y figure. Si ce n’est pas le cas, ils sont invités à soumettre une nouvelle demande d’inscription avant la date limite du 13 juin 2026.

Ces mesures visent à garantir que chaque citoyen ait la possibilité d’exercer son droit de vote, renforçant ainsi la démocratie et la représentativité du parlement lors des prochaines élections.

Pour plus d’informations et pour entamer les démarches nécessaires, les citoyens sont encouragés à consulter le site “www.listeselectorales.ma” ou à se rapprocher des autorités locales.