Un mort et deux blessés graves dans une fusillade à Nantes

Des coups de feu ont été tirés sur trois jeunes hommes dans le hall d’un immeuble du quartier populaire nord de Port-Boyer, a-t-il précisé, confirmant le décès d’un adolescent âgé de 15 ans et l’hospitalisation des deux autres victimes, dont le plus jeune, 13 ans, a un « pronostic vital très engagé ».

Selon des témoignages rapportés par les médias, les auteurs présumés des tirs sont arrivés sur un deux-roues avant de prendre la fuite après les faits.

“L’adolescent de 15 ans a été abattu dans le hall de l’immeuble, puis les auteurs des tirs ont poursuivi un autre garçon jusqu’au 13è étage où il s’est réfugié dans un appartement”, selon une source policière sur place, citée par les médias.

Le procureur a affirmé que « le ou les auteurs des coups de feu ont pris la fuite et aucune interpellation n’a été effectuée à ce stade », évoquant « un règlement de compte en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants ».

Cette fusillade intervient après un précédent épisode de violences survenu fin avril dans le même quartier, où un jeune homme avait été tué par balle et un autre grièvement blessé, dans des faits déjà suspectés d’être liés au trafic de stupéfiants.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu à Nantes ce vendredi, selon la même source.