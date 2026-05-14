Maroc : Mehdi Tazi élu nouveau président de la CGEM

Mehdi Tazi et Mohamed Bachiri ont été élus, jeudi à Casablanca, respectivement Président et Vice-Président Général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à l’issue d’une Assemblée générale ordinaire élective (AGOE).

Élus pour un mandat de trois ans, MM. Tazi et Bachiri ont obtenu 3.773 voix sur un total de 4.123 voix exprimées, soit un taux de 91,5%.

Intervenant à cette occasion, M. Tazi a exprimé ses remerciements pour la confiance accordée par les membres de la Confédération. « Cet honneur nous oblige. Il nous engage pleinement, avec exigence et détermination, à réaliser une ambition affichée : celle de faire de l’entreprise marocaine un levier encore plus central de transformation économique, de création de valeur et de progrès pour notre pays », a-t-il dit.

Le Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, s’est transformé en profondeur pour se distinguer par sa stabilité à tous les niveaux, ainsi que par des infrastructures de classe mondiale, une industrie qui monte en puissance, des avancées majeures dans les énergies renouvelables et un climat des affaires en amélioration continue, a relevé le nouveau président de la CGEM.

Dans ce contexte, M. Tazi a salué l’engagement des entreprises marocaines dans cette dynamique de transformation, estimant que le secteur privé national est désormais appelé à « passer un cap supplémentaire ».

Il a indiqué que cette ambition guidera le mandat qu’il entame avec Mohamed Bachiri à la tête de la Confédération, placé sous le signe des « Entrepreneurs en mouvement ».

De son côté, le président sortant de la CGEM, Chakib Alj, a félicité MM. Tazi et Bachiri pour leur élection, se disant convaincu qu’ils sauront porter le secteur privé national vers « de nouveaux horizons, avec ambition, exigence et sens des responsabilités ».

Revenant sur les deux mandats écoulés, M. Alj a rappelé que l’équipe dirigeante, élue en 2020, avait pris ses fonctions dans un contexte particulièrement difficile, marqué notamment par la crise sanitaire et les tensions économiques mondiales.

Dans ce contexte, la CGEM a été présente aux côtés des entreprises, en jouant le rôle d' »une voix, un appui solide, un partenaire fiable et un acteur engagé orienté solutions », a-t-il fait valoir, saluant également la résilience, l’agilité et le patriotisme des entrepreneurs marocains face aux différents défis.

M. Alj a, par ailleurs, mis en avant les efforts engagés par la Confédération en faveur de l’amélioration du climat des affaires, de la compétitivité fiscale, de l’accès au financement, du dialogue social et du développement du capital humain, tout en renforçant son ouverture internationale et son rôle dans la diplomatie économique au service du positionnement des entreprises marocaines dans les chaînes de valeur mondiales.

Diplômé de Télécom Paris Sud en 1999 et titulaire d’un MBA de l’INSEAD en 2004, Mehdi Tazi est Président Directeur Général de ASK CAPITAL, une holding présente dans les métiers de l’assurance, de l’immobilier et du service aux entreprises.

Il est aussi administrateur de plusieurs organisations publiques et privées, à savoir la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Tamwilcom, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les Fondations Marocaines du Préscolaire, l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), la CGEM, en plus de ses entreprises.