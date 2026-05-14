Message de fidélité et de loyalisme de la Famille des Forces Armées Royales au Roi Mohammed VI

Voici la traduction de ce message :

« Louange à Dieu,

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Votre Majesté, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-dixième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales, avec toutes leurs composantes terrestres, aériennes, navales et Gendarmerie Royale, ont l’insigne honneur d’adresser, avec déférence et considération, à Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu perpétue Sa gloire, leurs sincères sentiments d’obéissance, de loyalisme et de fidélité, et d’exprimer leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

En commémorant cet anniversaire, les Forces Armées Royales renouvellent, à Votre Majesté, leur pacte sincère et leur loyalisme constant de demeurer le rempart infranchissable et l’œil vigilant qui veille à la protection de la Patrie sur terre, sur mer et dans les airs, faisant part de leur mobilisation absolue et de leur entière disposition à sacrifier tout ce qui est précieux pour la défense de la souveraineté du Royaume du Maroc chérifien, de son intégrité territoriale et de ses constantes nationales.

Majesté,

Les fidèles serviteurs de Votre Majesté, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, tiennent à exprimer leur grande fierté et leur profonde considération pour la Haute Sollicitude et la Haute Bienveillance dont Vous entourez les questions afférentes à Vos Forces Armées Royales, faisant de Vos Ordres et de Vos Hautes Instructions pertinentes un phare qui guide leur chemin dans l’accomplissement de leur travail avec fermeté, détermination et droiture, en vue de mener à bien les missions qui leur sont dévolues, tout en demeurant attachées à notre devise éternelle : Dieu – La Patrie – Le Roi.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté en tant que recours et rempart pour ce pays sûr, guider Vos pas et Vous accorder gloire et succès. Puisse le Tout-Puissant renouveler pareille occasion pour Votre Majesté dans la bénédiction, la santé et la quiétude, et Vous combler en les Personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Dieu l’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah Warahmatouhou Taala Wa Barakatouh ».