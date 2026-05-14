Maroc : Plus de 22.000 enseignants bénéficiaires de la promotion exceptionnelle (Baitas)

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Un total de 22.247 enseignants ont bénéficié d’une promotion exceptionnelle du grade 1 au grade d’excellence (hors échelle), dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions du dialogue social, a affirmé jeudi le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Cette promotion concerne, pour la première fois, les enseignants du primaire, après la création du grade d’excellence, dont ont bénéficient 14.710 enseignants de ce cycle, a indiqué M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

S’agissant du secondaire collégial, le nombre des bénéficiaires s’élève à 6.685 enseignants, auxquels s’ajoutent 330 spécialistes pédagogiques et 522 spécialistes en économie et en gestion, a ajouté M. Baitas.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que cette promotion exceptionnelle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du dialogue social, précisant que son coût s’élèvera, à l’horizon de l’année prochaine, à environ 49 milliards de dirhams.

Tout en soulignant que le gouvernement considère la réforme de l’enseignement comme un chantier stratégique, il a relevé que cette mesure « rend justice aux hommes et femmes du secteur de l’enseignement », en leur permettant de bénéficier, à l’instar des autres catégories, de ce grade exceptionnel.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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