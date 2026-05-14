Maroc : Plus de 22.000 enseignants bénéficiaires de la promotion exceptionnelle (Baitas)

Cette promotion concerne, pour la première fois, les enseignants du primaire, après la création du grade d’excellence, dont ont bénéficient 14.710 enseignants de ce cycle, a indiqué M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

S’agissant du secondaire collégial, le nombre des bénéficiaires s’élève à 6.685 enseignants, auxquels s’ajoutent 330 spécialistes pédagogiques et 522 spécialistes en économie et en gestion, a ajouté M. Baitas.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que cette promotion exceptionnelle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du dialogue social, précisant que son coût s’élèvera, à l’horizon de l’année prochaine, à environ 49 milliards de dirhams.

Tout en soulignant que le gouvernement considère la réforme de l’enseignement comme un chantier stratégique, il a relevé que cette mesure « rend justice aux hommes et femmes du secteur de l’enseignement », en leur permettant de bénéficier, à l’instar des autres catégories, de ce grade exceptionnel.