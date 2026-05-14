Le Roi Mohammed VI reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de :

-M. Syed Adil Gilani, Ambassadeur de la République Islamique du Pakistan ;

-M. Joseph Ahanhanzo, Ambassadeur de la République du Bénin ;

-M. Abdoulaye Keïta, Ambassadeur de la République du Niger ;

-Mme Sandra Abinader, Ambassadeur de la République Dominicaine ;

-Mme Sadia Faizunnesa, Ambassadeur de la République populaire du Bangladesh ;

-M. Yuyu Sutisna, Ambassadeur de la République d’Indonésie ;

-M. Luis Alberto Castro Joo, Ambassadeur de la République du Pérou ;

-M. Pasquale Salzano, Ambassadeur de la République italienne ;

-M. José Filipe, Ambassadeur de la République d’Angola ;

-M. Hayder Shiya Albarrak, Ambassadeur de la République d’Irak ;

-M. Carlos Arturo Forero Sierra, Ambassadeur de la République de Colombie ;

-Mme Maria Fredrika Ornbrant, Ambassadeur du Royaume de Suède ;

-M. Alexander Giles Pinfield, Ambassadeur du Royaume-Uni.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.