8e édition des Trophées MDM: des brillants parcours récompensés

La 8e édition des Trophées Marocains du Monde a récompensé, samedi à Marrakech, des parcours exceptionnels issus de la diaspora marocaine. Ces perles font rayonner le Maroc dans différents domaines

Distinguées lors d’une soirée, grandiose, ces personnalités incarnent une présence marocaine active à l’international et participent, par leurs trajectoires et leurs réalisations, à la représentation du Maroc à l’étranger et à la circulation de compétences, d’initiatives et de projets entre les pays d’accueil et le Royaume.

Dans son mot, le président de la Fondation Trophées Marocains du Monde, Amine Saad a indiqué que ces distinctions sont, avant tout, l’occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui portent haut les couleurs du Maroc, à travers le monde.

Par ces trophées, « la Fondation raconte des histoires inspirantes et révèle des trajectoires qui donnent du sens aux efforts quotidiens et au courage qui crée des vocations et qui nourrissent l’espoir », a affirmé M. Saad.

De son côté, la présidente d’honneur de la Fondation Trophées Marocains du Monde, Ilham Kadri a relevé que depuis plusieurs années, la Fondation a accompli un travail remarquable pour mettre en lumière les talents marocains à travers le monde.

« Nous sommes en train de créer un espace où se rencontrent les talents, les idées, les investisseurs, les start-ups, les décideurs, et surtout cette formidable énergie des Marocains du Monde », a souligné Mme. Kadri.

Un total de 18 nominés était en lice dans six catégories différentes, à savoir politique, art et culture, monde de l’entreprise, recherche scientifique, vie associative et sport. Ils ont été départagés par un jury, présidé par Najat Vallaud Belkacem et composé de personnalités cdu Maroc et de l’étranger.

Sur ce registre, Mme. Vallaud Belkacem a assuré que la tâche du jury n’était pas de tout repos, vu la qualité des profils en lice. « Franchement, il a fallu qu’on démultiplie les critères pour essayer d’y voir clair », a-t-elle confié.

Elle a également souligné l’esprit familial qui marque cet événement. « C’est un peu une famille, une famille qui vous couvre, une famille qui se souvient que vous êtes tous ses enfants en quelque sorte, et une famille qui n’a envie que de réussite pour vous, que de gloire, que de succès, que de bien-être », s’est félicitée Mme Vallaud Belkacem, en s’adressant aux nominés.

Les Prix de cette 8e édition sont revenus à Nabila Bouatia-Naji, docteure en génétique humaine, spécialisée dans l’étude des maladies cardiovasculaires (Catégorie Recherche Scientifique), à Karim Bouamrane, homme politique maroco-français et maire de Saint-Ouen-sur-Seine (Catégorie Politique) et à Mohammadi Akhabach, entrepreneur maroco-allemand (Catégorie Entreprise).

Dans la Catégorie vie associative, le prix est revenu à Youssef Badr, magistrat maroco-français et président fondateur de l’association « La Courte Échelle », alors que le jury a penché pour Rachida El Garni, réalisatrice belgo-marocaine, dans la catégorie Arts et Culture et pour Nabil Khachab, kick-boxeur maroco-néerlandais, dans la catégorie Sport.

Par la même occasion, un hommage a été rendu à Aziz Moqrich, neurobiologiste de renommée internationale, qui a reçu, en décembre 2025, le prestigieux Prix Axel Kahn 2025 catégorie « Recherche fondamentale » pour sa contribution majeure à la compréhension des mécanismes moléculaires de la douleur et au développement de traitements novateurs de la douleur aiguë et chronique.

Les Trophées Marocains du Monde s’inscrivent dans une dynamique de mise en réseau et de valorisation de parcours singuliers, inscrits dans des contextes internationaux diversifiés.

Ils sont organisés par la Fondation Trophées des Marocains du Monde de Amine Saad et Amale Daoud.